¿Qué ADN se encontró en Argentina y se publicó primero en Rusia?

¿Por qué en Córdoba?

El descubrimiento de este "pueblo fantasma" argentino se suma a hallazgos recientes que están obligando a los científicos a revisar el modelo generalmente aceptado sobre la colonización de América.

A principios de junio, en la meseta Cundiboyacense (Colombia), se descubrieron los restos del pueblo chekua. Estos cazadores-recolectores, que vivieron hace unos seis mil años, también poseen una ascendencia única que no se vincula a otros grupos indígenas conocidos de Norte o Sudamérica. Al igual que el linaje de Córdoba, esta misteriosa comunidad colombiana existió durante unos cuatro mil años antes de desaparecer, dejando a los expertos la interrogante de si ocurrió por asimilación o desplazamiento.

ADN histórico y pueblos fantasma

Estos linajes desconocidos y genéticamente distintivos sugieren que el poblamiento de Sudamérica fue mucho más complejo de lo que se creía. Con evidencias arqueológicas en el Cono Sur (cerca del Trópico de Capricornio) que datan de al menos 14.000 años, algunos expertos están explorando la posibilidad de que el continente no se colonizara únicamente desde el norte a través del Estrecho de Bering, sino por múltiples y complejas ramas migratorias.

Los secretos de estos "pueblos fantasma" son ahora la clave para desvelar la cronología y el origen exacto de los primeros habitantes del continente.

