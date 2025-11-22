El diputado nacional electo y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó la designación del Teniente General Carlos Presti como nuevo titular de la cartera castrense como un "retroceso importante" en materia democrática. Presti reemplazará a Luis Petri en el Ministerio de Defensa, según Noticias Argentinas.
RETROCESO
Agustín Rossi cuestiona la designación de Presti: "Es un retroceso para la democracia"
El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, criticó el nombramiento de un Teniente General en la cartera castrense, asumiéndolo un riesgo
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Rossi argumentó que esta decisión socava uno de los pilares construidos en los últimos 40 años de democracia: "la conducción política barra civil de la defensa".
Según el ex jefe de Gabinete, nombrar a un militar activo al frente del Ministerio "genera dudas lógicas" sobre si el nuevo ministro actuará como representante del poder político ante la estructura militar o si, por el contrario, representará a la estructura militar ante el poder político.
Defensa y democracia
Para Rossi, otro tema preocupante es que las Fuerzas Armadas quedan "directamente involucradas en la gestión política", lo que implica que tendrán una incidencia directa en las políticas específicas de Defensa.
El ex ministro también señaló las consecuencias que esto podría tener para los propios militares: "Ahora van a tener que asumir que son corresponsables de los salarios de hambre que están cobrando sus camaradas, porque pusieron a uno de los suyos en el Ministerio de Defensa".
Cuestionamiento a Pietri
La designación de Presti, un Teniente General del Ejército Argentino, implica el retorno de un militar a la jefatura de la cartera de Defensa después de 42 años. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei, quien también nombró a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad, como adelantara Urgente24.
