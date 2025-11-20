Agustín Rossi fue héroe ante Racing y 'villano' en la caída del Flamengo

¿Qué fue lo que dijo Agustín Rossi tras su grosero error?

“A nadie le gusta perder. Teníamos una oportunidad muy importante para extender la diferencia en la punta. Lamentablemente no pudimos conseguir lo que queríamos. Me hago responsable de mi error en el segundo gol. Después intentamos torcer el rumbo, pero no se logró. Lo intentamos por todos los medios, pero no fue suficiente. Ahora tenemos que cambiar el chip, debemos pensar que seguimos en lo más alto y tratar de pasar la página lo más pronto posible”, declaró Agustín Rossi cuando terminó el partido.

Y agregó: “El equipo aún continúa en lo más alto de la tabla de posiciones, tenemos un partido muy importante, casi una final, el sábado contra el Bragantino. Así que nos tenemos que mentalizar que debemos ganar para ir en la búsqueda del título que el equipo más quiere”.

La autocrítica del técnico Filipe Luís

Otro de los que habló acerca de la derrota de Flamengo fue su entrenador, Filipe Luís, que respondió a los comentarios que se multiplicaron rápidamente respecto de que a los jugadores les faltó actitud: “No nos faltó espíritu ni actitud. Estoy completamente seguro. Los jugadores corrían, ejecutaban todo lo que les pedía en la defensa. Retrocedían para marcar. Pero cuando se construye la jugada y el rival defiende, da la impresión de que el rival tiene muchas más ganas. Que técnicamente estuvimos por debajo del nivel requerido, no me cabe duda. Para jugar bien al fútbol, todo tiene que ser impecable”.

La situación del Flamengo en el Brasileirao

La derrota de Flamengo deja abierta la definición del campeonato Brasileirao, ya que restan cuatro fechas para el desenlace y ambos equipos, tanto Flamengo como Palmeiras, deberán enfrentarse a rivales importantes. El calendario de Flamengo incluye partidos ante Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará y Mirassol, mientras que Palmeiras deberá medirse con Gremio, Fluminense, Atlético Mineiro y Ceará.

