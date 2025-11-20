Agustín Rossi se transformó en héroe hace dos semanas en la definición por penales frente a Racing en Copa Libertadores de América pero pagó muy caro un grosero error que cometió en la caída del Flamengo ante Fluminense en el clásico disputado en el estadio Maracaná.
BRASILEIRAO
Agustín Rossi fue héroe ante Racing y 'villano' en la caída del Flamengo
Agustín Rossi se transformó en héroe en los penales ante Racing en Copa Libertadores pero pagó caro un error en la caída del Flamengo ante Fluminense.
El exarquero de Boca y Estudiantes venía de ser figura en la serie con la “Academia” en Avellaneda, por las semifinales del certamen, donde tuvo varias atajadas que fueron claves para mantener el cero en el marcador y para que su equipo obtenga el pasaje a la final.
El insólito blooper de Agustín Rossi en la derrota de Flamengo ante Fluminense
El equipo de Filipe Luis ya estaba golpeado por el golazo de Luciano Acosta, otro con pasado en el “Xeneize”, a los 25’, pero la historia se complicó aún más en ese mismo primer tiempo. El arquero argentino recibió un pase complicado desde el fondo y, luego de un buen control, se metió solo en problemas.
En vez de bajar y rechazar la pelota, Rossi hizo jueguitos en el área y se le fue larga en el último toque. Kevin Serna, que venía presionando con todo, le birló la pelota sin dudar y mandó el remate con el arco vacío para el 2-0 del Tricolor.
Así, lo que venía siendo una noche compleja se transformó directamente en un golpe durísimo para el líder del Brasileirao. Si bien Flamengo descontó sobre el final, terminó cayendo 1-2 en un duelo clave para estirar la brecha con Palmeiras a falta de cuatro fechas para el cierre.
¿Qué fue lo que dijo Agustín Rossi tras su grosero error?
“A nadie le gusta perder. Teníamos una oportunidad muy importante para extender la diferencia en la punta. Lamentablemente no pudimos conseguir lo que queríamos. Me hago responsable de mi error en el segundo gol. Después intentamos torcer el rumbo, pero no se logró. Lo intentamos por todos los medios, pero no fue suficiente. Ahora tenemos que cambiar el chip, debemos pensar que seguimos en lo más alto y tratar de pasar la página lo más pronto posible”, declaró Agustín Rossi cuando terminó el partido.
Y agregó: “El equipo aún continúa en lo más alto de la tabla de posiciones, tenemos un partido muy importante, casi una final, el sábado contra el Bragantino. Así que nos tenemos que mentalizar que debemos ganar para ir en la búsqueda del título que el equipo más quiere”.
La autocrítica del técnico Filipe Luís
Otro de los que habló acerca de la derrota de Flamengo fue su entrenador, Filipe Luís, que respondió a los comentarios que se multiplicaron rápidamente respecto de que a los jugadores les faltó actitud: “No nos faltó espíritu ni actitud. Estoy completamente seguro. Los jugadores corrían, ejecutaban todo lo que les pedía en la defensa. Retrocedían para marcar. Pero cuando se construye la jugada y el rival defiende, da la impresión de que el rival tiene muchas más ganas. Que técnicamente estuvimos por debajo del nivel requerido, no me cabe duda. Para jugar bien al fútbol, todo tiene que ser impecable”.
La situación del Flamengo en el Brasileirao
La derrota de Flamengo deja abierta la definición del campeonato Brasileirao, ya que restan cuatro fechas para el desenlace y ambos equipos, tanto Flamengo como Palmeiras, deberán enfrentarse a rivales importantes. El calendario de Flamengo incluye partidos ante Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará y Mirassol, mientras que Palmeiras deberá medirse con Gremio, Fluminense, Atlético Mineiro y Ceará.
