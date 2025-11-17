River y Racing se enfrentarán en los octavos de final del Torneo Clausura

Los octavos de final encontrará a dos de los equipos más grandes del país en un choque cargado de emociones. No solo por lo que representa el clásico entre ambas históricas instituciones, sino por el hilo que ha unido las realidades de Núñez y Avellaneda en el último tiempo.

La salida turbulenta de Maxi Salas, el regreso de Juanfer Quintero y su pacto de caballeros, el retorno fallido del Huevo Acuña. El enojo público de Diego Milito con la dirigencia riverplatense, la respuesta de Stéfano Di Carlo, el dolor de Gustavo Costas, la indiferencia de Marcelo Gallardo.

Gallardo sigue un año más y Di Carlo marcó la cancha: "Nadie tiene las llaves del club" Gallardo, River y su mal momento FOTO NA: Damian Dopacio

A ese revuelto se le agregó el enfrentamiento por Copa Argentina, jugado a principios de octubre. Un enfrentamiento que no estuvo exento de roces, cruces y pases de factura.

Racing jugará de local ante River, pero sin público

El explosivo recibimiento del Cilindro de Avellaneda a su equipo en el partido de vuelta vs. Flamengo por Copa Libertadores, un escenario que le imprime todo su color y folklore al fútbol argentino, fue multado por la Aprevide. El organismo de control sancionó al club por "falta de organización para el control y vigilancia".

image El Cilindro, cerrado al público Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / JUAN FOGLIA

La multa implica tres partidos a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda, y eso implicaría que el conjunto de Costas no contará con público vs. River.

