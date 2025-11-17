River y Racing se enfrentarán en los octavos de final del Torneo Clausura. El Millonario y la Academia se verán las caras en los playoffs, luego de que se dieran algunos resultados en la jornada de este lunes para cerrar la fase inicial de la competencia local.
HAY REVANCHA
River y Racing se enfrentarán en los octavos de final del Torneo Clausura
Racing recibirá a River en los playoffs del Torneo Clausura. La Academia, que terminó mejor posicionado, será local ante el Millonario.
Es un hecho: River vs. Racing se reeditará desde su último y reciente cruce, el todavía fresco partido por los cuartos de final de la Copa Argentina en donde el Millonario venció por 1-0, nada menos que con gol de Maximiliano Salas.
Hasta el momento el cruce entre ambos equipos era solo una posibilidad futura, pero a medida que los partidos de la jornada de este lunes del Torneo Clausura se fueron cerrando, la tabla de posiciones en ambas zonas fueron quedando definidas.
Hay apenas una leve chance de que el duelo entre River y Racing no suceda, pero para eso Gimnasia La Plata debe marcarle 10 goles a Platense, en el último cotejo del Clausura que se juega este lunes.
Por eso, es una realidad que el Millonario y la Academia se medirán en el primer choque de playoffs. El equipo de Gustavo Costas quedó tercero en la Zona A con 25 puntos, mientras que el equipo de Marcelo Gallardo quedó en sexto lugar de la Zona B con 22 puntos.
Los octavos de final encontrará a dos de los equipos más grandes del país en un choque cargado de emociones. No solo por lo que representa el clásico entre ambas históricas instituciones, sino por el hilo que ha unido las realidades de Núñez y Avellaneda en el último tiempo.
La salida turbulenta de Maxi Salas, el regreso de Juanfer Quintero y su pacto de caballeros, el retorno fallido del Huevo Acuña. El enojo público de Diego Milito con la dirigencia riverplatense, la respuesta de Stéfano Di Carlo, el dolor de Gustavo Costas, la indiferencia de Marcelo Gallardo.
A ese revuelto se le agregó el enfrentamiento por Copa Argentina, jugado a principios de octubre. Un enfrentamiento que no estuvo exento de roces, cruces y pases de factura.
Racing jugará de local ante River, pero sin público
El explosivo recibimiento del Cilindro de Avellaneda a su equipo en el partido de vuelta vs. Flamengo por Copa Libertadores, un escenario que le imprime todo su color y folklore al fútbol argentino, fue multado por la Aprevide. El organismo de control sancionó al club por "falta de organización para el control y vigilancia".
La multa implica tres partidos a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda, y eso implicaría que el conjunto de Costas no contará con público vs. River.
