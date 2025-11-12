Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, salió a dar su propia versión del tironeo por la dupla técnica Orsi-Gómez. El mandatario volvió a asegurar que se aferra al anhelo de que los entrenadores campeones regresen al club para tomar las riendas del plantel.
"CORREGIR LO QUE HAYA QUE CORREGIR"
Platense necesita a Orsi-Gómez y Ordoñez lleva la negociación a la arena pública
Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, lanzó una botella al mar con la esperanza de que la dupla Orsi-Gómez la recoja. Y la dupla la recogió.
Tras varios meses de silencio, en los que pasaron un flojo Torneo Clausura de Platense, el fallido ciclo del Kily González y un interinato con fecha de caducidad, las últimas cartas de la partida se juegan en los medios de comunicación. Públicamente.
Si ayer Sergio Gómez había desmentido cualquier contacto de Platense con él o Favio Orsi para retornar a la dirección técnica del club, esta tarde fue el presidente Ordoñez quien quiso aclarar la situación.
La dupla campeona y la última ficha de Ordoñez
Fue al terreno donde el propio Gómez había hecho las declaraciones. Así como el martes el DT campeón habló en Dsports Radio, este miércoles Ordoñez también habló en DSports Radio.
Astuto, el mandatario Calamar detectó que, quizás sin quererlo, Sergio Gómez abrió una vía de comunicación que hasta ahora no había existido. Si hasta ahora Ordoñez no había tenido éxito golpeando las puertas de la dupla para ofrecerles el regreso, siquiera para decirles lo que tenía para decirles, la arena de lo público fue un halo de luz que se coló por la hendija.
Hace un par de semanas, Ordoñez había dicho: "Nuestra primera opción es que la dupla (Orsi-Gómez) vuelva a trabajar con nosotros. Hablé con su representante, pero hay que esperar". Fue una botella tirada al mar; la esperanza de que la dupla recoja la botella.
Y la dupla la recogió. Gómez estuvo el martes en DSports Radio dando explicaciones. Fue duro, porque prácticamente desmintió a Ordoñez. Pero era necesario. Ordoñez sabía que se subía al ring.
"Yo no hablé con nadie": Gómez, Ordoñez y Platense
"Yo no hablé con nadie. No hablé con el actual presidente, ni yo ni Favio", remató. "Se dice que volvimos, que tuvimos una charla... no, no fue así. Confunden al hincha y a veces juegan con su ilusión", sostuvo."Nadie se va de un lugar por irse nada más, después de haber logrado algo como lo que se logró", añadió el vigente campeón.
Y volvió a manifestar que su sorpresiva partida se trató de un desgaste en el vínculo con los dirigentes.
Tras esa respuesta, el presidente de Platense quedó en offside. ¿Se comunicaron con Orsi-Gómez o no? El ruido, molesto, era necesario. El intercambio ahora encontraba una vía para darle cauce; aunque de forma indirecta, el presidente y los entrenadores estaban teniendo una conversación.
Y, además, en el terreno de lo público, una arena en la que el hincha pudiera escuchar las dos campanas y Ordoñez pudiera mostrar la imagen que necesitaba: un hombre totalmente predispuesto a ceder, escuchar y modificar aquellas formas que no gustaron.
"Soy un tipo de dar la cara, de completar la propuesta. Si me equivoco trato de rever y volver a conciliar, a buscar lo mejor para nuestro club. No pudimos llegar a una propuesta sobre la mesa porque nunca dieron la posibilidad de sí queremos volver", le dijo a DSports Radio este miércoles.
El presidente de Platense no tenía ánimos de polemizar. No desmintió a Gómez. Sí explicó que con quien se comunicó fue con Cristian Bragarnik, representante de la dupla. Y expresó su deseo: "Sentarnos a dialogar y armar un proyecto nuevamente como fue en 2024".
"No para generar conflicto ni nada. Vuelvo a repetir, son ídolos y héroes del club, tienen las puertas abiertas. Lamentablemente al día de hoy no se dio, por X o por B, pero en qué cabeza entraría que nosotros como directivos no hagamos un intento por dos personas que dejaron una estrella a nuestro club, que dejaron un gran precedente, que dejaron una gran gestión", explicó.
Eso sí, los apuró: "Lo que pasó en su momento se soluciona, se habla, se vuelve a empezar, a corregir lo que haya corregir, pero nosotros tampoco podemos esperar mucho tiempo. De hecho el CT que hoy tenemos es un CT del club, que va a terminar el día domingo y tomaremos la decisión de qué cuerpo técnico va a comenzar a partir de la vuelta, programando la final que tenemos el 20 de diciembre y el 2026".
"Tratamos de hacer otros intentos por otros lados para ver si ellos tenían ganas de volver, de corregir de parte nuestra abiertos a corregir, a mejorar como lo hicimos siempre, como se hace acá en el club. Lo que tengamos que corregir como directivos también corregirlo, nosotros siempre pensamos en nuestro club por sobre todas las cosas", repitió el mandatario.
"No fue nada grave lo que pasó"
Sobre ese "desgaste" entre las partes, aseguró: "No fue nada grave lo que pasó. Si hubiese sido grave no se hubiese salido campeón, no hubiésemos llegado hasta el último día. Eran cuestiones del día a día, como pasa en cualquier lado, en cualquier club, en cualquier familia, cualquier empresa, cualquier vínculo. Hay un día a día, más en el fútbol, más en el club".
Y dijo, una vez más: "Cualquier cosa que hubiese habido no amerita ser tan grave. No hay mucho para analizar, para pensar, si todos queremos el bien para Platense. Vuelvo a repetir: si hay algo que molestó, que dolió, para corregir, para arreglar para mejor, como presidente del club abrir las puertas para hacerlo".
