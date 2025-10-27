El Kily González se hartó de la crisis interna y pegó el portazo en Platense

“Son los que marcaron la única estrella que tiene el club”, aseguró el entrenador de Platense luego del tenso clima que se vivió en el estadio Ciudad de Vicente López cuando los simpatizantes del marrón expresaron su descontento con el rendimiento del equipo.

ELKILYGONZALEZSEHARTODELACRISISINTERNAYPEGOELPORTAZOENPLATENSEFOTO3 Cristián Kily González se cansó de las internas dirigenciales y se fue de Platense tras el empate ante Deportivo Riestra y la caída ante Independiente.

El Kily González defendió a los jugadores de Platense de los insultos de los hinchas

“Hay un ambiente muy raro... Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué...”, afirmó el Kily González.

“Fuerzas tengo las de siempre, soy así. Independiente hace 14 partidos que no gana...En Argentina se vive así el fútbol ¿Viste ayer a River? ¿Se tiene que ir Gallardo? Si ganás sos un genio, si no te putean. A mí me gustan las cosas difíciles, por algo agarré. Si no, me quedaba en mi casa”, declaró Cristián González.

Por último, González se refirió a que el reciente empate fue justamente ante el líder de la Zona, que también ocupa la quinta plaza de la tabla anual y se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.

“El equipo compitió contra el primero del campeonato. No nos patearon al arco, en la única nos hicimos el gol nosotros. Después sí: empataste, empujaste, no tuvimos esa tranquilidad necesaria porque el murmullo se escucha y es entendible. En el fútbol, de la única manera de la que se sale es estando todos juntos y este club fue un ejemplo de eso. Cuando se juntan todas las patas, se logran cosas importantes. Cuando viene un lado medio complicado, como se ve y se siente, no está bueno”, concluyó.

Deportivo Riestra empató con Platense por 1-1 y sigue liderando la Zona B del Torneo Clausura 2025

Deportivo Riestra igualó 1 a 1 con Platense al término del partido que disputaron en la noche de este último lunes 13/10, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

La visita abrió el marcador a los 13’, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó en 39’, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.

Además, el equipo del entrenador Gustavo Benítez se quedó con un jugador menos en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, con la roja del defensor Pedro Ramírez.

Con la igualdad, Riestra se mantiene en la primera posición de la zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación.

Independiente volvió a la victoria ante Platense

Independiente goleó por 3 a 0 a Platense y ganó por primera vez en el campeonato en lo que fue el encuentro postergado por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Con los tantos de Gabriel Ávalos a los 25’ del primer tiempo y, Felipe Loyola y Lautaro Millán a los 25’ y 44’ del segundo, respectivamente, el cuadro de Avellaneda cosechó sus primeros tres puntos en la Zona B.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó la debilidad del “Calamar”, hundido en la tabla, y volvió a festejar en el Libertadores de América después de una larga sequía tras catorce fechas sin victorias.

El clima en Avellaneda era tenso, con un público impaciente por la falta de resultados y un equipo sin reacción en el torneo pero Platense llegaba en una situación aún más comprometida, sin respuestas futbolísticas y con Cristian González en la cuerda floja.

En ese contexto, el duelo postergado tenía un solo objetivo para el Rojo: ganar para respirar y así consiguió no solo el triunfo, sino una goleada como local.

La mala racha del Kily González en Platense e irá en búsqueda de la dupla Orsi-Gómez

El cuadro “Calamar” no gana desde la octava fecha y sumó su segunda caída de forma consecutiva, tras perder con Rosario Central e Independiente, por lo que ahora se encuentra a cinco puntos de la zona de Playoffs.

Desde su asunción en reemplazo de la dupla Flavio Orsi-Sergio Gómez, el Kily había logrado tan solo dos victorias (San Lorenzo en la fecha 5 y contra Defensa y Justicia, en la fecha 8), con cinco igualdades y siete derrotas.

