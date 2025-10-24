Central Córdoba de Rosario, club que milita en la Primera C del Fútbol Argentino, denunció a la Policía de Córdoba tras la utilización de su indumentaria y escudo como ejemplo de un acto delictivo para un spost-publicitario.
POLÉMICO SPOT PUBLICITARIO
Central Córdoba de Rosario denunció a la Policía de Córdoba ¿por tratarlos de ladrones?
Central Córdoba de Rosario, club que milita en la Primera C, denunció a la Policía de Córdoba tras la publicación de un vídeo que los trataba de “ladrones”.
A través de un video publicado este último lunes 13/10, la Policía cordobesa lanzó un vídeo para llamar a aspirantes que quieran ingresar a la fuerza de seguridad. Lo curioso está en que en el clip se muestra a un delincuente robándole el celular a una mujer, quien luego es perseguido y detenido. Todo con la camiseta del club que milita la Primera C.
El fuerte repudio por el spot publicitario de la Policía de Córdoba
Lo cierto es que el vídeo llamó la atención en hinchas y dirigentes del club rosarino. Principalmente porque en La Docta hay tres clubes en Liga Profesional y uno en Primera Nacional, sin mencionar a los que se encuentran más abajo en el ascenso.
Ante este acontecimiento, la entidad de Tablada emitió un duro comunicado, exigiendo una pronta respuesta.
El fuerte comunicado de Central Córdoba de Rosario
“El Club Atlético Central Córdoba expresa su más enérgico repudio y rechazo hacia la reciente campaña publicitaria de la Policía de Córdoba, que ha generado controversia debido a la utilización de nuestra indumentaria en un contexto de actividades delictivas”, iniciaron el comunicado.
Y prosiguieron: “Queremos dejar en claro que nuestro club se caracteriza por el respeto, la solidaridad y el compromiso con la comunidad. La asociación de nuestro escudo, o la de cualquier otro club, con actividades ilegales o inmorales es absolutamente inaceptable y no refleja en absoluto los principios que defendemos”.
Las declaraciones del presidente de Central Córdoba de Rosario
Omar Vicente, presidente del club, no ocultó su malestar frente a la difusión de este video, que no tardó en ser viral en Rosario: “Fue una falta de respeto total usar la camiseta de nuestro club, dando a entender que de alguna manera estamos asociados a la delincuencia”, declaró en el Diario La Capital, agregando su indignación: “Es una barbaridad, esperamos las disculpas del caso y que bajen ese video”.
Horas posteriores, el video dejó de existir en la cuenta oficial de la Policía de Córdoba, aunque los mismos no realizaron las disculpas del caso tras la difusión del post.
