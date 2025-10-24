Central Córdoba de Rosario denunció a la Policía de Córdoba ¿por tratarlos de ladrones?

Y prosiguieron: “Queremos dejar en claro que nuestro club se caracteriza por el respeto, la solidaridad y el compromiso con la comunidad. La asociación de nuestro escudo, o la de cualquier otro club, con actividades ilegales o inmorales es absolutamente inaceptable y no refleja en absoluto los principios que defendemos”.

Las declaraciones del presidente de Central Córdoba de Rosario

Omar Vicente, presidente del club, no ocultó su malestar frente a la difusión de este video, que no tardó en ser viral en Rosario: “Fue una falta de respeto total usar la camiseta de nuestro club, dando a entender que de alguna manera estamos asociados a la delincuencia”, declaró en el Diario La Capital, agregando su indignación: “Es una barbaridad, esperamos las disculpas del caso y que bajen ese video”.

Horas posteriores, el video dejó de existir en la cuenta oficial de la Policía de Córdoba, aunque los mismos no realizaron las disculpas del caso tras la difusión del post.

