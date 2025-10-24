Insólito lo que cuenta Doble Amarilla sobre Godoy Cruz, Aldosivi y AFA

"La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso", lanzó Cornejo, generando una ola de repercusiones en el ámbito político y deportivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeacosta23/status/1981473019697541420&partner=&hide_thread=false Hay preocupación en Godoy Cruz por las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo contra la AFA. “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta”, había dicho el funcionario. Es inminente un comunicado o alguna respuesta del presidente Alejandro Chapini pic.twitter.com/7QHkvGzWAd — Fede Acosta (@fedeacosta23) October 23, 2025

El mandatario provincial defendió la gestión de Alejandro Chapini, presidente del Tomba, y elogió la administración del club: "Los dirigentes de Godoy Cruz han hecho muy bien las cosas, más allá de las antipatías. Son un lujo de administración. Después de 20 años en Primera, han construido un capital humano y una infraestructura que es la envidia de muchos equipos", indicó.

Sin embargo, en ese mismo tono elogioso, Cornejo endureció su discurso contra la AFA y Claudio Chiqui Tapia:

Es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la Selección Nacional. Son todos jugadores profesionales en ligas serias, de 20 equipos, no de 30, donde no cambian las reglas del juego todo el tiempo Es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la Selección Nacional. Son todos jugadores profesionales en ligas serias, de 20 equipos, no de 30, donde no cambian las reglas del juego todo el tiempo

Tal vez pegarle a la AFA cuando el equipo de la provincia se está jugando la permanencia en Primera no es lo más sensato...

Hoy por hoy, Godoy Cruz está a un punto del descenso por Tabla Anual, ya que se encuentra apenas por encima del anteúltimo, San Martín de San Juan, que su clásico. Aldosivi, último en ambas tablas, liberaría el lugar para el Santo Sanjuanino, que metió un sprint en los últimos partidos y se permite soñar con quedarse en lo más alto de nuestro fútbol.

image Parte baja de la Tabla Anual. (Foto: Promiedos.com).

La elite del fútbol argentino tiene dos clubes mendocinos (el Tomba e Independiente Rivadavia), y, el año que viene, se sumará Gimnasia de Mendoza, que ya logró el ascenso en la final ante Deportivo Madryn en cancha de Platense. Habrá que ver si el 'Pituco', como apodan al club, reemplaza a Godoy Cruz, o si la tierra del vino se queda con tres plazas en la "A", algo que jamás ocurrió hasta la fecha.

