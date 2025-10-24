Según trascendió a través de una nota del sitio Doble Amarilla, los directivos de Aldosivi analizan presentar un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para que se le restituya la sanción original a Godoy Cruz, que había sido penalizado por hechos de violencia en dos partidos suspendidos.
EL FANTASMA DE LA B ACEHA
Insólito lo que cuenta Doble Amarilla sobre Godoy Cruz, Aldosivi y AFA
Insólito caso el que trae el medio deportivo y de rosca política, Doble Amarilla: Aldosivi quiere la quita de puntos a Godoy Cruz por hechos de violencia.
El Tomba fue sancionado inicialmente con la quita de tres puntos por incidentes ocurridos en los encuentros frente a San Lorenzo (2024) y Talleres de Córdoba (2025). Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones resolvió devolverle los puntos, lo que generó malestar en varios clubes que pelean por la permanencia en la Primera División.
Desde Aldosivi consideran que la resolución del Tribunal de Apelaciones beneficia considerablemente al Expreso Bodeguero y premia conductas que deberían ser castigadas, por lo que analizan los pasos legales a seguir para intentar que se revierta la decisión.
En Mar del Plata entienden que el caso sienta un precedente delicado: si prospera la restitución de los puntos a Godoy Cruz, otras sanciones similares podrían ser revisadas en el futuro, debilitando la autoridad disciplinaria de la AFA.
¿Salvataje o se pasó de lengua? El dardo de Cornejo en medio del debate por la quita de puntos a Godoy Cruz
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le apuntó a la AFA durante el cierre de campaña del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
"La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso", lanzó Cornejo, generando una ola de repercusiones en el ámbito político y deportivo.
El mandatario provincial defendió la gestión de Alejandro Chapini, presidente del Tomba, y elogió la administración del club: "Los dirigentes de Godoy Cruz han hecho muy bien las cosas, más allá de las antipatías. Son un lujo de administración. Después de 20 años en Primera, han construido un capital humano y una infraestructura que es la envidia de muchos equipos", indicó.
Sin embargo, en ese mismo tono elogioso, Cornejo endureció su discurso contra la AFA y Claudio Chiqui Tapia:
Tal vez pegarle a la AFA cuando el equipo de la provincia se está jugando la permanencia en Primera no es lo más sensato...
Hoy por hoy, Godoy Cruz está a un punto del descenso por Tabla Anual, ya que se encuentra apenas por encima del anteúltimo, San Martín de San Juan, que su clásico. Aldosivi, último en ambas tablas, liberaría el lugar para el Santo Sanjuanino, que metió un sprint en los últimos partidos y se permite soñar con quedarse en lo más alto de nuestro fútbol.
La elite del fútbol argentino tiene dos clubes mendocinos (el Tomba e Independiente Rivadavia), y, el año que viene, se sumará Gimnasia de Mendoza, que ya logró el ascenso en la final ante Deportivo Madryn en cancha de Platense. Habrá que ver si el 'Pituco', como apodan al club, reemplaza a Godoy Cruz, o si la tierra del vino se queda con tres plazas en la "A", algo que jamás ocurrió hasta la fecha.
