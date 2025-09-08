El país mira a Mendoza: Godoy Cruz, Lepra copera y dos candidatos a Primera

En caso de perder esa final o de no llegar como puntero, Gimnasia jugará el Reducido, un torneo relámpago de eliminación directa (con partido de ida y vuelta), al que clasifican los 8 primeros de cada Zona. Allí, entre esos 8 primeros, está Deportivo Maipú, otro de los equipos de Mendoza.

Aunque menos popular, menos convocante y sin tantos flashes, Maipú ya figura desde hace algunos años zonas decisivas de la Primera B Nacional. Por ahora marcha octavo en la Zona A y se está metiendo en el Reducido.

También estuvo a punto de subir a Primera División, cuando en 2023 jugó la final del Reducido ante Deportivo Riestra. En un encuentro polémico y decisiones arbitrales controversiales, el Malevo logró el ascenso.

La realidad de Godoy Cruz: "El objetivo principal es mantenerse en Primera División"

Mientras tanto, en la máxima categoría Godoy Cruz camina a los tumbos. Desde hace ya algunas fechas comenzó a mirar de rojo la posibilidad del descenso, ya que en la Tabla Anual está muy cerca del último puesto, que es el que se queda con el boleto para bajar a la B Nacional.

Por ahora, es San Martín de San Juan quien está perdiendo la categoría, pero el Tomba no puede descuidarse. Quizás la eliminación por Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en donde más allá de la derrota hizo una muy buena serie, haya sido un alivio.

La necesidad de dividir frentes y partir la atención pudo haberle jugado demasiado en contra. En medio de los malos resultados, hace algunas semanas que Esteban Solari dejó de ser el entrenador. En su lugar asumió Walter Ribonetto, que fue tajante en su primera conferencia de prensa: "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División".

