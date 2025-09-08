El país mira a Mendoza: Godoy Cruz, Lepra copera y dos candidatos a Primera

Mendoza vive semanas agitadas. La provincia cuyana, con un amplio caudal de fútbol y varios equipos entre la Primera División y la Primera B Nacional, palpita cierres de torneo atrapantes y con los más diversos desencadenantes: un Godoy Cruz peleando la permanencia, una Lepra en semis de Copa Argentina, un candidato a ascender y otro que quiere dar la sorpresa.
Lepra en semis y Lobo chapa de candidato
En el Parque de Mendoza conviven dos eternos rivales. Ambos dos dieron la noticia la semana pasada. El primero fue Independiente Rivadavia, que le ganó a Tigre en cuartos de final de Copa Argentina por 3 a 1 y se metió en semis del certamen. A pesar de que su devenir en los Torneos Apertura y Clausura no fueron buenos, la Copa Argentina le permite vivir un sueño. Celebran, eso sí, con cautela: su próximo rival saldrá del ganador entre River y Racing.
Gimnasia de Mendoza, que milita en la Primera B Nacional y es uno de los candidatos a ascender a Liga Profesional, también logró un triunfazo. En una final anticipada, se enfrentó a Gimnasia de Jujuy (los jujeños marchaban primeros y los mendocinos los escoltaban), y se llevó una victoria agónica al ganar 1 a 0 con un gol al minuto 46´ del segundo tiempo.
De esa manera, el Lobo quedó primero en soledad en la Zona B, y depende de sí mismo para terminar el torneo puntero. Quedan apenas cuatro fechas para el cierre. En caso de lograrlo, jugará una final a partido único ante quien termine líder de la Zona A, que por ahora es Puerto Madryn. El vencedor ascenderá a Primera.
Gimnasia ya estuvo a punto de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino a fines de 2024, cuando se enfrentó a San Martín de San Juan en la final del Reducido. Sin embargo, los sanjuaninos fueron más contundentes y se ganaron el boleto a la Liga Profesional.
En caso de perder esa final o de no llegar como puntero, Gimnasia jugará el Reducido, un torneo relámpago de eliminación directa (con partido de ida y vuelta), al que clasifican los 8 primeros de cada Zona. Allí, entre esos 8 primeros, está Deportivo Maipú, otro de los equipos de Mendoza.
Aunque menos popular, menos convocante y sin tantos flashes, Maipú ya figura desde hace algunos años zonas decisivas de la Primera B Nacional. Por ahora marcha octavo en la Zona A y se está metiendo en el Reducido.
También estuvo a punto de subir a Primera División, cuando en 2023 jugó la final del Reducido ante Deportivo Riestra. En un encuentro polémico y decisiones arbitrales controversiales, el Malevo logró el ascenso.
La realidad de Godoy Cruz: "El objetivo principal es mantenerse en Primera División"
Mientras tanto, en la máxima categoría Godoy Cruz camina a los tumbos. Desde hace ya algunas fechas comenzó a mirar de rojo la posibilidad del descenso, ya que en la Tabla Anual está muy cerca del último puesto, que es el que se queda con el boleto para bajar a la B Nacional.
Por ahora, es San Martín de San Juan quien está perdiendo la categoría, pero el Tomba no puede descuidarse. Quizás la eliminación por Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en donde más allá de la derrota hizo una muy buena serie, haya sido un alivio.
La necesidad de dividir frentes y partir la atención pudo haberle jugado demasiado en contra. En medio de los malos resultados, hace algunas semanas que Esteban Solari dejó de ser el entrenador. En su lugar asumió Walter Ribonetto, que fue tajante en su primera conferencia de prensa: "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División".