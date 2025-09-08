Sacachispas ya tiene de hijo a Milei: "Felices por el triunfo..."

En contraposición, el Gobierno Nacional salió en respuesta de la difusión de audios y presentó un escrito. La denuncia judicial fue radicada bajo la violación a la Ley 25.520 de Inteligencia y quedó en manos del Juzgado Federal 12. Allí, el petitorio presentado por el Gobierno exige que “se tenga por formulada la denuncia penal contra quienes resulten responsables de la producción, manipulación y difusión de las grabaciones”.

En el escrito judicial, también se reclamó la realización de allanamientos, los cuales estarían contemplados dentro del decreto 383/2025, que habilita a ejecutar allanamientos sin orden judicial, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei de avanzar sobre quienes difundieron los audios vinculados a presuntas coimas.

La chicana de Sacachispas a Karina Milei

Fiel a su estilo “jodón”, los responsables de la comunicación de Sacachispas aprovecharon este momento de fragilidad de la Administración Milei para publicar un tuit en referencia a los audios-gate.

Desde su cuenta oficial de X, el Lila publicó: “Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”.

La ironía apuntó directamente contra la presentación judicial de Javier Milei para detener la difusión de los audios atribuidos a su hermana, en la previa del duelo contra Acassuso por la Primera B Metropolitana, que se disputó este último viernes 05/09 con triunfo de Sacachispas 0-2.

No fue la primera vez que el club de Villa Soldati mezcló el humor y la política. Días atrás, en la previa de lo que terminó siendo empate 1-1 ante Brown de Adrogué, publicaron otra ocurrencia: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”.

Desde Sacachispas borraron el apellido del jugador número 3 de la formación oficial, bromeando con el “3%” que Diego Spagnuolo había atribuido a Karina Milei en los audios filtrados.

Por redes, Sacachispas le pasó el CBU a River para que ejecute la cláusula de Maxi Salas

Sacachispas volvió a apelar a su sentido del humor a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) tras conocerse el traspaso del delantero Maxi Salas de Racing a River, club que ejecutó su cláusula de salida.

En este contexto, y para tomarse la situación con un poco de humor, la cuenta oficial del club de Villa Soldati en X (previamente conocida como Twitter), volvió a ser protagonista de una curiosa publicación.

La tremenda chicana de Sacachispas a River por la contratación de Maxi Salas

“Hola @RiverPlate nos pasó la gente de @RacingClub la cuenta para que ejecutes la clausula de Salas”, fue el mensaje escrito que generó varias reacciones en los futboleros.

Un detalle para agregar es que se pudo apreciar que algunos usuarios presentaron depósitos bancarios a la cuenta bancaria del club que milita en el ascenso argentino.

Bronca en Racing por Maxi Salas: picantes banderas de los hinchas y Diego Milito contra River

Racing hizo sentir su fuerte malestar por la salida de Maxi Salas en la previa del partido ante San Martín de San Juan en la Copa Argentina 2025 mientras que el presidente Diego Milito acusó al técnico de River, Marcelo Gallardo, de falta de códigos.

Hay que mencionar que la “Academia” tuvo su primera presentación oficial en el semestre con la victoria frente a San Martín de San Juan que le dio la clasificación a los octavos de final de ese campeonato.

Las picantes banderas de los hinchas de Racing por la salida de Maxi Salas

En ese marco, muchos hinchas de Racing se movilizaron hasta San Luis para alentar al equipo, pero también para dejar una clara postura respecto al alejamiento del delantero correntino.

Tanto es así que, en una de las tribunas, se pudo ver una bandera con un mensaje que aludió al atacante y expresó toda su banca no solo para Gustavo Costas, sino también para Diego Milito.

“Con Racing no se jode. ¡Gracias, Milito! ¡Gracias, Gustavo!”, rezó el trapo que se sumó a varios pasacalles que habían aparecido en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda hace algunos días dirigidos al plantel y contra Gallardo.

El malestar de Adrián “Maravilla” Martínez por la salida de Maxi Salas de Racing

“La verdad es que hoy no se lo extrañó mucho”, declaró el delantero, entre risas, en diálogo con TyC Sports. “Son decisiones que tomó él. Era fundamental para nosotros, pero esto sigue. Tenemos un gran equipo, los que entran lo hacen muy bien y somos un plantel competitivo. Confiamos en los que estamos. Le tengo mucho aprecio, hicimos una gran amistad, pero esto es parte del fútbol”, expresó el delantero.

Luego Martínez no dejó de destacar a quien llamó su “gran amigo”, y señaló: “Lo aprecio un montón, lo quiero mucho. Hicimos una gran amistad. Siempre voy por lo humano antes que lo futbolístico. Compartimos muchas cosas”.

“Es parte del fútbol. Así como dejó un equipo para venir acá, hoy le toca dejar este, y todo sigue. Hay que seguir mejorando para dejar a Racing en lo más alto”, consideró el goleador.

Diego Milito destrozó a River y Marcelo Gallardo por la salida de Maxi Salas

El presidente de Racing Club, Diego Alberto Milito, se refirió a la controversial ejecución de la cláusula de salida del delantero Maximiliano Salas para llegar a River y afirmó que siente “decepción” con sus pares de la entidad de Núñez.

De ahí, Milito reveló: “Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción”.

“Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, que no hay diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado para que continúe...”, agregó Milito refiriéndose a su relación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

Justamente, el mandatario racinguista cuestionó el accionar de la dirigencia riverplatense y de Gallardo que llamó al jugador antes de negociar: “Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hablé con mi par de River hace un mes. No pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o entiende. Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula”.

“Tenía un año y medio más de contrato con Racing. La idea era extenderlo, actualizarlo. Llegamos a un acuerdo. Estaba muy contento. Después, hubo un llamado que lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió”, añadió.

Además, Milito aprovechó para pedir una solidaridad entre los dirigentes con respecto a las ejecuciones de cláusulas: “Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir. Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así. Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto”.

Por último, el presidente confesó el sentir del entrenador Costas al respecto de la ida de un jugador por el que él apostó en traer al club: “Una decepción porque contaba con el jugador. Él fue el que lo trajo. Un jugador importante para él por lo que le dio y porque lo conoce desde hace muchísimos años. Esta salida, lógicamente, le duele”.

Cuánto desembolsó River por traer a Maxi Salas

River ejecutó así la cláusula por Salas, que es de unos ocho millones de euros. A ese monto, Jorge Brito le deberá sumar algunos números más, en concepto de pago a Agremiados, a AFA, a All Boys y Victoria de Curuzú Cuatiá (clubes formadores), entre otros. En total, el Millonario terminará pagando unos 10 millones de euros.

Más notas de Golazo24

Finalissima: Revelan las posibles sedes para Argentina vs España

Palmeiras es un escándalo: La interna que mira de reojo River Plate

Fuerte: Sebastián Beccacece se la pudrió a la Selección Argentina

Hasta Bolivia salió contra Independiente que espera que levanten la clausura

El tweet de Chiqui Tapia tras la aplastante victoria de Fuerza Patria

¿Nico Williams o Marcela Tauro?: Qué pasa con Lamine Yamal y Nicki Nicole