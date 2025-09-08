Como en sus tiempos de futbolista, Rolfi Montenegro tiene nuevo equipo. El talentoso ex Independiente encontró nuevo "club" en este mercado de pases, luego de un año de su desvinculación de TyC Sports. El ex jugador debutó como panelista de DSports.
Tras el despido de TyC Sports, Rolfi Montenegro debutó como panelista en otro canal
Rolfi Montenegro encontró su nuevo lugar en la TV argentina. Tras el portazo en TyC Sports, el ex futbolista del Rojo ahora tiene silla en otro programa.
Rolfi Montenegro hizo su presentación este lunes en la mesa de debate del programa Puede Pasar, programa que se emite por DSports, el canal 610 de DirecTV y que va de lunes a viernes por DSports, en el horario de 13.30 a 15.30.
"Gran incorporación la que tenemos, seguimos sumando figuras", lo presentó Gustavo Kuffner, conductor del programa. El periodista se refería a que hace poco incorporaron al ex futbolista de Vélez Fabián Cubero al panel.
Inmediatamente, a modo de presentación y para darle el pie a Rolfi Montenegro para que diga unas palabras, Kuffner le consultó por el tema de estos días: la Selección Argentina.
Para el Rolfi "sería muy lindo" que Venezuela vaya al Mundial 2026
En el cierre de las Eliminatorias, la Albiceleste se enfrentará a Ecuador este martes con la tranquilidad de saberse clasificada al Mundial hace rato. Su rival, la Tri, también está clasificada. Habrá qué ver qué tipo de duelo proponen ambos equipos.
Al respecto, Montenegro opinó: "Tenemos la posibilidad de no sufrir tanto como nos tocó en Eliminatorias anteriores. Creo que podemos decir que es una Selección confiable, que nos da la posibilidad de disfrutar, y eso está bueno en un país donde nos cuesta mucho".
También expresó su deseo de que Venezuela pueda sacar el boleto a la próxima Copa del Mundo, en lo que sería un logro histórico para la Vinotinto. "Se ha vuelto todo tan parejo del segundo para abajo que también hay selecciones que pueden estar. A mí Venezuela me daría mucho gusto que pueda tener una chance de poder estar, conozco muy bien al cuerpo técnico, tengo amigos ahí, entonces sería algo muy lindo que pueda tener la posibilidad", señaló el ex Independiente.
Montenegro y la ola de portazos en TyC Sports en 2024
Rolfi Montenegro sufrió la fuerte reducción de personal que realizó TyC Sports en septiembre de 2024. Fue uno de los ex futbolistas a los que el canal les rescindió el contrato, junto con otros como Chapu Braña, Darío Scotto, Nacho González y Sergio Vázquez.
Sin embargo, la ola de despidos fue más impactante porque la señal también levantó programas de la grilla y rescindió contratos de periodistas de renombre. Entre ellos Diego Díaz, César Luis Merlo o Hernán Sisto, entre otros. Además, algunas figuras no fueron despedidas pero le pusieron punto final a su vínculo con TyC Sports luego de décadas, como Pablo González y José Montesano.