Tras el despido de TyC Sports, Rolfi Montenegro debutó como panelista en otro canal

En el cierre de las Eliminatorias, la Albiceleste se enfrentará a Ecuador este martes con la tranquilidad de saberse clasificada al Mundial hace rato. Su rival, la Tri, también está clasificada. Habrá qué ver qué tipo de duelo proponen ambos equipos.

Scaloni define al equipo para enfrentar a Ecuador

Al respecto, Montenegro opinó: "Tenemos la posibilidad de no sufrir tanto como nos tocó en Eliminatorias anteriores. Creo que podemos decir que es una Selección confiable, que nos da la posibilidad de disfrutar, y eso está bueno en un país donde nos cuesta mucho".

También expresó su deseo de que Venezuela pueda sacar el boleto a la próxima Copa del Mundo, en lo que sería un logro histórico para la Vinotinto. "Se ha vuelto todo tan parejo del segundo para abajo que también hay selecciones que pueden estar. A mí Venezuela me daría mucho gusto que pueda tener una chance de poder estar, conozco muy bien al cuerpo técnico, tengo amigos ahí, entonces sería algo muy lindo que pueda tener la posibilidad", señaló el ex Independiente.

Montenegro y la ola de portazos en TyC Sports en 2024

Rolfi Montenegro sufrió la fuerte reducción de personal que realizó TyC Sports en septiembre de 2024. Fue uno de los ex futbolistas a los que el canal les rescindió el contrato, junto con otros como Chapu Braña, Darío Scotto, Nacho González y Sergio Vázquez.

Sin embargo, la ola de despidos fue más impactante porque la señal también levantó programas de la grilla y rescindió contratos de periodistas de renombre. Entre ellos Diego Díaz, César Luis Merlo o Hernán Sisto, entre otros. Además, algunas figuras no fueron despedidas pero le pusieron punto final a su vínculo con TyC Sports luego de décadas, como Pablo González y José Montesano.

