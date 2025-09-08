Lionel Scaloni le sube el precio a Ecuador pero con Messi no habla del Mundial

También habló sobre Alexis Mac Allister, quien se sumó último al plantel debido a problemas de logística con sus vuelos y no llegó a pleno desde lo físico. “Está bien, no sé si al 100%, hoy lo vamos a evaluar y tomaremos una decisión”, explicó Scaloni cuando fue consultado sobre la titularidad del pampeano.

Lionel Scaloni no confirmó la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026

La del jueves en El Monumental fue una noche muy especial para Lionel Messi, que jugó su último partido oficial con la Selección Argentina en el país. Se emocionó durante el calentamiento, compartió un hermoso momento junto a sus hijos, anotó dos goles, fue ovacionado por todo el estadio y, una vez que Piero Maza pitó el final, todos sus compañeros fueron a abrazarlo.

En sus declaraciones posteriores no confirmó su presencia en el próximo Mundial, lo que encendió las alarmas de todos los hinchas argentinos. Su DT se lo tomó con cautela: “Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que ha declarado y que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo. Lo que decida estará bien”.

Otro que se despidió de su público aquella noche fue Nicolás Otamendi, cuyo partido especial quedó algo eclipsado ya que todos los flashes estaban puestos en el diez. Scaloni lo llenó de elogios y explicó su importancia para el grupo: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que representa para nosotros y de lo importante que fue para él el partido del otro día. Tuve una charla con él y mereció haber jugado ese partido. Merece reconocimiento porque a nosotros nos ha dado una mano enorme, no sólo a nivel futbolístico sino también a nivel grupal. Ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Es un jugador importantísimo y creo que será recordado por todo lo que nos dio”.

Los elogios de Lionel Scaloni a Ecuador

Posteriormente, hizo hincapié en Ecuador, rival al que enfrentará en Guayaquil por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. “Jugamos contra una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Primero con Alfaro y ahora con Sebastián. Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores”, elogió.

“Es una buena prueba. En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”, indicó sobre los cambios que avecinan en el equipo y, agregó sobre los futbolistas que no suman tantos minutos: “Pasa en los grandes equipos. En el fútbol seguirá estando la injusticia de aquellos que merecen más minutos”.

“Todos quieren jugar, pero al final lo que el equipo necesita es equilibrio. No se puede contentar a todos. Ellos lo entienden y bueno, con rabia cuando no juegan, pero con el respeto de que está el compañero jugando”, sostuvo.

El análisis de Lionel Scaloni de las Eliminatorias

Por otra parte, el entrenador oriundo de Pujato hizo un análisis de las Eliminatorias: “Fue compleja, pero la sacamos bien adelante. Con lo complejo de ser los campeones del mundo y todos nos querían ganar. Agradecerles por lo que hicieron, recordar ese momento”.

Y comparó sobre el equipo que clasificó al 2022 y 2026: “Son muy parecidas. En esta salieron jugadores jóvenes que nos pueden dar otras opciones. Un juego más vertical, jóvenes que juegan bien con la pelota. Tenemos un equilibrio marcado. En la idea de juego no son diferentes, pero creo que con esta selección se le pudo dar otro vuelo porque vinieron otro tipo de jugadores”.

La Finalissima y el nivel de España

Argentina, que conquistó la Copa América 2024, deberá medirse ante España, ganadora de la Eurocopa 2024, por el trofeo continental, sin embargo, esta final no tiene una fecha confirmada y se barajan diversas opciones de calendario y sede.

Ante el rumor de que la Finalissima podría disputarse en Uruguay, el entrenador argentino fue tajante: “No tengo ni idea. Me acabo de enterar. Pienso en lo que se viene ahora y no mucho más”.

Luego, destacó el nivel de España: “Está muy bien. Es de las mejores y juegan un fútbol que al hincha le gusta. Hay otras que también son muy buenas y llegado el Mundial se analizará”.

Lionel Scaloni, su ciclo al mando de la Selección y el futuro

“Hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza”, destacó Scaloni en la conferencia de prensa sobre su estadía en la Selección nacional, la cual lleva siete años.

En la misma línea, destacó: “Sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y que sólo sepan que son jugadores de fútbol. En eso nos planteamos. Y se cumplió. Más allá de ganar. El resto ya lo saben, no lo hice yo”.

Por último, se refirió a su continuidad en el cargo tras el Mundial de 2026: “Con el presidente tengo la mejor relación. Charlas informales no está mal. Está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa”.

Argentina cierra las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina, ya clasificada de antemano para el Mundial, disputará la semana próxima su último partido de estas Eliminatorias, contra Ecuador aunque sin Lionel Messi, quien fue liberado por el entrenador Lionel Scaloni.

“No va a viajar a Ecuador, terminó muy cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado, pero tendría que haber salido. Terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”, sentenció el seleccionador en rueda de prensa, luego del triunfo ante Venezuela por 3-0.

Por su parte, el propio Messi ratificó los dichos de Scaloni: “Decidió que descanse. Vengo de una lesión y si bien me siento mejor, preferimos evitar el desgaste del viaje. Además con el Inter (Miami) nos jugamos la MLS, uno de los objetivos para este año”.

En consecuencia, el rosarino viajará para reincorporarse a su equipo, que debe afrontar la fase decisiva del torneo estadounidense.

Más allá de esta circunstancia, la victoria contra Venezuela dejó a Argentina en el primer puesto con 38 puntos, diez de ventaja a su escolta, Brasil, que también se floreó en esta fecha 17 al golear 3-0 a Chile.

La gran figura del partido que se desarrolló en el estadio Monumental fue Messi, precisamente, quien se despachó con un doblete y se asoció constantemente con todos sus compañeros, mostrándose muy participativo en el desarrollo del juego.

La próxima presentación, que marcará el final de la participación de la Selección argentina en las Eliminatorias, será este martes (09/09), cuando visite a Ecuador.

El encuentro será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. De cara a este enfrentamiento, los campeones del mundo no se podrán relajar, ya que Ecuador fue una de las selecciones más regulares en las Eliminatorias y, bajo la conducción técnica del argentino Sebastián Beccacece, consiguió el boleto al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que representará su sexta participación en dicha competencia (también lo hizo en 2002, 20016, 2014 y 2022).

En caso de conseguir la victoria, la Selección argentina alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias Sudamericanas tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando sumaron 43 unidades.

A lo largo de todas las Eliminatorias, la Selección demostró un gran compromiso para afrontar todos los partidos como si fuesen el último, para demostrar sigue con ganas de más pese a haberlo ganado todo en los últimos años: Mundial 2022, Finalissima 2022 y Copa América 2021 y 2024.

