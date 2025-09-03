Selección Argentina: Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela

En el medio es donde se presentarán los cambios, teniendo en cuenta que Enzo Fernández no estará por suspensión, y Alexis Mac Allister tampoco por haber llegado tarde a la concentración por perder el vuelo, y casi no entrenó. Entonces esas dos ausencias obligan a cambios.

Los que reemplazarían a estos dos jugadores serían Thiago Almada y Nico Paz, quienes estarán acompañados en el medio por Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos habituales en el mediocampo argentino.

Arriba estarán los dos de siempre, Lionel Messi, que jugará su último partido con la camiseta de la Selección Nacional en Argentina de forma oficial, luego podrá hacerlo en algún amistoso antes del Mundial pero no por los puntos. El otro delantero será Julián Álvarez.

Entonces los 11 de Argentina serían: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Thiago Almada, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nico Paz, Lionel Messi y Julián Álvarez.

