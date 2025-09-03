Este jueves se espera una fiesta en el Estadio Monumental, ya que la Selección Argentina se despide de las Eliminatorias Sudamericanas de local y además es la despedida de Lionel Messi con la camiseta del seleccionado en suelo argentino y de forma oficial (puede jugar algún amistoso pero no por los puntos). Para este encuentro Lionel Scaloni ya tendría definido a los 11 titulares.
FORMACIÓN CASI CONFIRMADA
Selección Argentina: Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela
Lionel Scaloni habría definido los 11 jugadores que saldrán a la cancha a representar a la Selección Argentina ante Venezuela.
Los 11 de Scaloni para enfrentar a Venezuela
La Selección Argentina jugará su último partido de local por Eliminatorias Sudamericanas este jueves a partir de las 20:30hs en el Estadio Más Monumental ante Venezuela. Se espera una fiesta por ser el último partido de Lionel Messi con Argentina en nuestro país, pero Venezuela se juega el puesto de repechaje.
Para este partido Lionel Scaloni tendría definido a los once jugadores que saldrán al campo de juego. El arquero como siempre será Emiliano “Dibu” Martínez, allí no hay novedades. En la línea de fondo estarán Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, los cuatro que habitualmente están en el fondo de la Selección Argentina.
En el medio es donde se presentarán los cambios, teniendo en cuenta que Enzo Fernández no estará por suspensión, y Alexis Mac Allister tampoco por haber llegado tarde a la concentración por perder el vuelo, y casi no entrenó. Entonces esas dos ausencias obligan a cambios.
Los que reemplazarían a estos dos jugadores serían Thiago Almada y Nico Paz, quienes estarán acompañados en el medio por Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos habituales en el mediocampo argentino.
Arriba estarán los dos de siempre, Lionel Messi, que jugará su último partido con la camiseta de la Selección Nacional en Argentina de forma oficial, luego podrá hacerlo en algún amistoso antes del Mundial pero no por los puntos. El otro delantero será Julián Álvarez.
Entonces los 11 de Argentina serían: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Thiago Almada, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nico Paz, Lionel Messi y Julián Álvarez.
