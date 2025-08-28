urgente24
GOLAZO24 Selección Argentina > calendario > Lionel Messi

LA AGENDA DE LA SCALONETA

Selección Argentina: Los amistosos de octubre y el calendario hasta el Mundial 2026

Se conocieron los dos rivales que la Selección Argentina enfrentará en octubre, además todo el calendario hasta el Mundial 2026.

28 de agosto de 2025 - 17:53
Ya se conoce el calendario de la Selección Argentina previo al mundial 2026.

Ya se conoce el calendario de la Selección Argentina previo al mundial 2026.

Selección-Argentina.jpg
La Selecci&oacute;n Argentina a poco de comenzar su defensa del t&iacute;tulo mundial.

La Selección Argentina a poco de comenzar su defensa del título mundial.

Seguir leyendo

En diciembre no habrá fecha FIFA ya que el 5 se hará el sorteo del Mundial 2026 en la ciudad de Washington, allí Argentina conocerá los 3 rivales con los que empezará la defensa de su título mundial. Pasado diciembre solo quedará la fecha FIFA de marzo de 2026, donde nuestro seleccionado jugaría (está en duda porque ni España ni Argentina quieren jugarla) la Finalissima ante España. Lo siguiente será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los partidos de Argentina

En octubre Argentina aprovechará la fecha FIFA y jugará dos amistosos. El primero será el viernes 10 con horario a confirmar ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Luego enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field Stadium de la ciudad de Chicago, todo en Estados Unidos. Este encuentro también será con horario a definir.

Luego de esto Argentina hará una mini gira en noviembre por África y Asia, visitando a Angola e India. El primer encuentro será en Luanda, Angola, ante la selección local en el Estadio 11 de Novembro el día lunes 10 de noviembre con horario a definir. El viernes 14 del mismo mes con horario a confirmar, visitará a India en Nueva Delhi en el Estadio Jawaharlal Nehru.

Esos será los últimos partidos del año, luego solo quedará una doble fecha FIFA la de marzo de 2026 y si bien Argentina no tiene rival confirmado, es un hecho que entre el 23 y 31 de ese mes enfrentará a España por la Finalissima, aunque ambos no se quieren enfrentar tan cerca del mundial.

+ de Golazo24

Embed

Sorteo Champions League: Se conocen todos los partidos de la fase de liga

Independiente Vs U. de Chile: Allanamientos por "tentativa de homicidio y robo agravado"

Con Messi y Mastantuono, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES