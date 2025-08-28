La Selección Argentina jugará sus dos últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas (también serán los últimos dos de Lionel Messi en este torneo) en esta doble fecha FIFA de septiembre. El jueves 4 irá ante Venezuela de local en el Estadio Más Monumental a partir de las 20:30hs, y el martes 9 de septiembre a partir de las 20hs de nuestro país visitará a Ecuador. Luego vendrán amistosos y la Finalissima, todo el calendario.
LA AGENDA DE LA SCALONETA
Selección Argentina: Los amistosos de octubre y el calendario hasta el Mundial 2026
Se conocieron los dos rivales que la Selección Argentina enfrentará en octubre, además todo el calendario hasta el Mundial 2026.
El calendario de la Selección Argentina hasta el Mundial 2026
Luego de que Argentina cierre las Eliminatorias Sudamericanas (las cuales ya ganó) en septiembre ante Venezuela y Ecuador, vendrán las fechas FIFA de octubre y noviembre, las que cerrarán el 2025 y donde Argentina jugará 4 amistosos.
En diciembre no habrá fecha FIFA ya que el 5 se hará el sorteo del Mundial 2026 en la ciudad de Washington, allí Argentina conocerá los 3 rivales con los que empezará la defensa de su título mundial. Pasado diciembre solo quedará la fecha FIFA de marzo de 2026, donde nuestro seleccionado jugaría (está en duda porque ni España ni Argentina quieren jugarla) la Finalissima ante España. Lo siguiente será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Los partidos de Argentina
En octubre Argentina aprovechará la fecha FIFA y jugará dos amistosos. El primero será el viernes 10 con horario a confirmar ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Luego enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field Stadium de la ciudad de Chicago, todo en Estados Unidos. Este encuentro también será con horario a definir.
Luego de esto Argentina hará una mini gira en noviembre por África y Asia, visitando a Angola e India. El primer encuentro será en Luanda, Angola, ante la selección local en el Estadio 11 de Novembro el día lunes 10 de noviembre con horario a definir. El viernes 14 del mismo mes con horario a confirmar, visitará a India en Nueva Delhi en el Estadio Jawaharlal Nehru.
Esos será los últimos partidos del año, luego solo quedará una doble fecha FIFA la de marzo de 2026 y si bien Argentina no tiene rival confirmado, es un hecho que entre el 23 y 31 de ese mes enfrentará a España por la Finalissima, aunque ambos no se quieren enfrentar tan cerca del mundial.
