Selección Argentina: Los amistosos de octubre y el calendario hasta el Mundial 2026

Luego de esto Argentina hará una mini gira en noviembre por África y Asia, visitando a Angola e India. El primer encuentro será en Luanda, Angola, ante la selección local en el Estadio 11 de Novembro el día lunes 10 de noviembre con horario a definir. El viernes 14 del mismo mes con horario a confirmar, visitará a India en Nueva Delhi en el Estadio Jawaharlal Nehru.

Esos será los últimos partidos del año, luego solo quedará una doble fecha FIFA la de marzo de 2026 y si bien Argentina no tiene rival confirmado, es un hecho que entre el 23 y 31 de ese mes enfrentará a España por la Finalissima, aunque ambos no se quieren enfrentar tan cerca del mundial.

