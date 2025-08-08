CALENDARIO
La Selección Argentina suspendió su gira por China: cómo quedó el cronograma
La Selección Argentina de Fútbol decidió cancelar una gira amistosa pactada para octubre en China. ¿Cómo la reemplazará?
En la primera doble fecha FIFA luego de que concluya la participación de la Albiceleste en las Eliminatorias, a menos de un año de la Copa del Mundo, su primer adversario será uno de los anfitriones del certamen ecuménico.
En este caso, se trata de México, seleccionado que se mediría con el conjunto de Lionel Scaloni entre el 8 y 14 de octubre en el Soldier Field, en Chicago, un recinto donde en 2024 se enfrentó a Ecuador en un amistoso previo a la Copa América.
Según aportó TyC Sports, para completar la gira, que será en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso, que tendría lugar en MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.
El cronograma de la Selección Argentina
A continuación, los encuentros próximos que deberá afrontar el combinado celeste y blanco
- Argentina vs. Venezuela | Eliminatorias Sudamericanas | 4 de septiembre a las 20:30 horas.
- Ecuador vs. Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | 9 de septiembre de las 20 horas.
- Entre el 6 y el 14 de octubre habrá amistosos por Fecha FIFA (ante México y un rival a confirmar).
- Entre el 10 y el 18 de noviembre habrá amistosos por Fecha FIFA (sin rival confirmado).
