En la antesala del clásico entre Boca y Racing en La Bombonera, el Secretario General, Ricardo Rosica, brindó una entrevista en AZZ Stream y se refirió a la actualidad deportiva e institucional del Xeneize. Muchos se sorprendieron por lo que dijo sobre Chanchi Riquelme. Lo que no sorprende es su subestimación al hincha.
COACHEADO POR ROMÁN
Ricardo Rosica, otro pésimo declarante de la gestión Riquelme
Ricardo Rosica, Secretario General de Boca, lejos estuvo de realizar una autocrítica sobre la crisis deportiva e institucional. Del palo de Juan Román Riquelme.
El momento del club de La Ribera es muy delicado. Sus hinchas están más divididos que nunca a causa del fanatismo y de la fragmentación política entre el Riquelmismo y el Macrismo.
En lo institucional, si bien Boca Juniors tiene ordenadas sus finanzas, sobrevuela una crisis porque la conducción actual viene fracasando estrepitosamente y que ello repercute en lo futbolístico, que es decididamente malo porque hace dos años y medio que en Brandsen 805 no se canta "dale campeón" y hace dos años que no se participa en la Copa Libertadores de América...
Con la disolución del Consejo de Fútbol y en medio de tanta confusión y tristeza en los fanáticos, desde las entrañas de la dirigencia azul y oro interpretaron que tenían que salir a dar explicaciones.
El encargado de hacerlo fue Ricardo Rosica, Secretario General del club. Lo que siguen sin entender los dirigentes del CABJ es que no hay que hablar por hablar, sino ser astuto y comprensivo de esta crisis a la hora de hacerlo.
Ricardo Rosica canchereó (y le fue mal)
En diálogo con AZZ Stream, el Secretario General se refirió a los dichos de Gastón Edul el pasado domingo 3 de agosto en la mesa de Mirtha Legrand. En el almuerzo compartido con la "Chiqui" y demás invitados, el periodista que cubre la información de la Selección Argentina despertó la polémica al decir que la malaria que atraviesa Boca no solo es deportiva, sino también, institucional.
En relación a ello, Rosica le contestó: "Después vemos en una mesa al periodista Gastón Edul, que cubre a Independiente pero fue a una mesa prestigiosa a hablar de Boca y a decir que esta gestión fracasó. Una persona que no cubre a Boca y no conoce a Boca", señaló el dirigente.
Los resultados de esta administración está a la vista de todos. No hace faltar recorrer los pasillos de La Bombonera ni instalarse a hacer un móvil en Boca Predio para reconocer que el momento del Xeneize es lastimoso, Ricardo...
Pero en Boca está instalada una absurda frase que es "los problemas de Boca se solucionan en Boca", refiriéndose a que los de afuera no deben tener entrometerse.
Además, el directivo se puso en el papel de víctima en lugar de esbozar una autocrítica (no sorprende para nada, dadas las pocas -o nulas- veces que sucedió algo similar bajo el gobierno de Juan Román Riquelme), pero que aún así fastidia internamente.
La frase va en la misma tónica que la de Riquelme meses atrás, en el 75° Congreso de la FIFA, cuando le pidió a los hinchas de Boca que "no se dejen llenar la cabeza".
En lugar de hacer un mea culpa o de, por lo menos, mostrarse preocupados y ocupados por lo que le depara el Xeneize, Rosica decidió cancherear y hablar de "veranitos". No se puede seguir gestionando bajo los valores de la soberbia y la prepotencia.
El rol de Chanchi Riquelme, en la voz de Ricardo Rosica
En el contacto que mantuvo con el canal de Flavio Azzaro, Rosica fue consultado por la función de Cristian "Chanchi" Riquelme, y así contestó:
El hermano del presidente ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por los hinchas de Boca debido a que no se sabía qué funciones ejercía dentro del club. Agregó lo siguiente:
"Tiene un gran sentido de la estética y se le ocurren muchas cosas que tienen que ver con las obras y el día a día del club. Es el cerebro total de todo eso. Es una persona muy importante lamentablemente maltratado por las redes", ante la atenta escucha de Lucho Cofano y Renzo Pantich.
Llama la atención la necesidad de que exista este "nexo". Suena más bien a un acomodo por parte de Juan Román Riquelme. ¿Por qué tiene que haber tanta gente haciendo estos nexos? Ya vimos que el Consejo de Fútbol era un nexo -entre el presidente y cuerpo técnico- de cuatro personas y que, decididamente, no funcionó.
