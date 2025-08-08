Ricardo Rosica, otro pésimo declarante de la gestión Riquelme

image Ricardo Rosica, Secretario General de Boca Juniors.

Ricardo Rosica canchereó (y le fue mal)

En diálogo con AZZ Stream, el Secretario General se refirió a los dichos de Gastón Edul el pasado domingo 3 de agosto en la mesa de Mirtha Legrand. En el almuerzo compartido con la "Chiqui" y demás invitados, el periodista que cubre la información de la Selección Argentina despertó la polémica al decir que la malaria que atraviesa Boca no solo es deportiva, sino también, institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1952142706349584519&partner=&hide_thread=false "Edul":

Por los comentarios de Gastón Edul sobre la gestión de Juan Román Riquelme en Boca pic.twitter.com/zKPAs7qRAR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 3, 2025

En relación a ello, Rosica le contestó: "Después vemos en una mesa al periodista Gastón Edul, que cubre a Independiente pero fue a una mesa prestigiosa a hablar de Boca y a decir que esta gestión fracasó. Una persona que no cubre a Boca y no conoce a Boca", señaló el dirigente.

Los resultados de esta administración está a la vista de todos. No hace faltar recorrer los pasillos de La Bombonera ni instalarse a hacer un móvil en Boca Predio para reconocer que el momento del Xeneize es lastimoso, Ricardo...

Pero en Boca está instalada una absurda frase que es "los problemas de Boca se solucionan en Boca", refiriéndose a que los de afuera no deben tener entrometerse.

image Por más intentos que hagan los de adentro, la crisis de Boca es más que evidente.

Además, el directivo se puso en el papel de víctima en lugar de esbozar una autocrítica (no sorprende para nada, dadas las pocas -o nulas- veces que sucedió algo similar bajo el gobierno de Juan Román Riquelme), pero que aún así fastidia internamente.

Yo creo que los que no nos quieren a los hinchas de Boca, han descubierto que hablando mal de Riquelme, tienen un veranito y logran sentarse en una mesa famosa o dejar el streaming para ir a la televisión abierta Yo creo que los que no nos quieren a los hinchas de Boca, han descubierto que hablando mal de Riquelme, tienen un veranito y logran sentarse en una mesa famosa o dejar el streaming para ir a la televisión abierta

La frase va en la misma tónica que la de Riquelme meses atrás, en el 75° Congreso de la FIFA, cuando le pidió a los hinchas de Boca que "no se dejen llenar la cabeza".

En lugar de hacer un mea culpa o de, por lo menos, mostrarse preocupados y ocupados por lo que le depara el Xeneize, Rosica decidió cancherear y hablar de "veranitos". No se puede seguir gestionando bajo los valores de la soberbia y la prepotencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Golazo24Futbol/status/1953534774447870150&partner=&hide_thread=false Cristian Traverso volvió a prender fuego el mundo Boca con sus declaraciones. Cuando le preguntaron si aceptaría ser manager si lo llama Riquelme, fue tajante: “Que se ahorre la llamada, es para problema”.

.



También apuntó contra alguien del club que lo cuestionó por sus… pic.twitter.com/6FMsZDZfLO — Golazo24 Oficial (@Golazo24Futbol) August 7, 2025

El rol de Chanchi Riquelme, en la voz de Ricardo Rosica

En el contacto que mantuvo con el canal de Flavio Azzaro, Rosica fue consultado por la función de Cristian "Chanchi" Riquelme, y así contestó:

Es un nexo entre el presidente y nosotros porque el presidente está avocado a la parte futbolística. La CD tiene departamentos, el presidente tiene contactos y él da las directivas y Cristian está trabajando con nosotros, conmigo fundamentalmente Es un nexo entre el presidente y nosotros porque el presidente está avocado a la parte futbolística. La CD tiene departamentos, el presidente tiene contactos y él da las directivas y Cristian está trabajando con nosotros, conmigo fundamentalmente

El hermano del presidente ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por los hinchas de Boca debido a que no se sabía qué funciones ejercía dentro del club. Agregó lo siguiente:

"Tiene un gran sentido de la estética y se le ocurren muchas cosas que tienen que ver con las obras y el día a día del club. Es el cerebro total de todo eso. Es una persona muy importante lamentablemente maltratado por las redes", ante la atenta escucha de Lucho Cofano y Renzo Pantich.

Llama la atención la necesidad de que exista este "nexo". Suena más bien a un acomodo por parte de Juan Román Riquelme. ¿Por qué tiene que haber tanta gente haciendo estos nexos? Ya vimos que el Consejo de Fútbol era un nexo -entre el presidente y cuerpo técnico- de cuatro personas y que, decididamente, no funcionó.

image El nexo del nexo del nexo del nexo del nexo...

Más contenido de Golazo24

El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti

Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia

Julio Lopardo apuró a Marcelo Moretti: "Es interminable y no hace bien"