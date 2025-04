Se pudrió en Boca: Las bombas del oficialismo contra Mauricio Macri

Según el estatuto de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se le atribuyen las siguientes obligaciones:

Revisar al menos una vez al año cómo se manejan las cosas en la CONMEBOL y qué tan transparente es todo, y compartir esos informes con todos los que forman parte.

Estar pendientes de que la CONMEBOL lleve a cabo un buen gobierno. Asesorar y dar una mano al Consejo de la CONMEBOL en temas que tengan que ver con este ámbito.

Controlar cualquier cambio importante en las reglas de la CONMEBOL o cuando se quieran sumar nuevas, y también sugerir ajustes grandes cuando haga falta.

Asegurarse de que se cumplan bien los estatutos y reglamentos de la CONMEBOL, especialmente en todo lo relacionado con elecciones y procesos internos.

"Macri no quiere al club": Rosica cargó contra la oposición de Boca

Este martes (15/4), el Secretario General de Boca Juniors Ricardo Rosica disparó con munición gruesa contra Mauricio Macri. El dirigente sentenció en 'El Canal de Boca' junto a Roberto Rinaldi, Daniela Pires y equipo que Macri "no quiere al club". Y añadió en ese sentido:

Del otro lado hay un montón de gente que no quiere que eso triunfe. No son de Boca y les molesta que a Román no se lo pueda comprar Del otro lado hay un montón de gente que no quiere que eso triunfe. No son de Boca y les molesta que a Román no se lo pueda comprar

Las palabras de Rosica son un calco de las declaraciones de Riquelme, y también, de las de los socios que votaron a JRR. Ninguno de los dos suele aparecer mediáticamente y eso también los une.

Rosica indicó que "el hincha de Boca viene a su casa y la ve linda, moderna, renovada".

image.png "Román tiene amor por el club, pasa 20 horas en el club para ponerlo en lo más alto. No tengo duda que lo va a lograr".

Y más bombas contra la oposición macrista:

"Acá donde comen los deportistas come la gente de limpieza y la de seguridad, antes no los dejaban traer ni un tupperware"

"Cuando asumimos esta gestión, el club estaba en déficit".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/1912315845558096374&partner=&hide_thread=false "Cuando asumimos esta gestión el club estaba en déficit."



Ricardo Rosica en #BocaContraTodos pic.twitter.com/P0RTHQFa0a — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) April 16, 2025

Casualidad o no, el directivo xeneize habló en el mismo día que Carlos Tévez, en medio de rumores que vinculan al 'Apache' con la política boquense.

Embed - RICARDO ROSICA + TODA LA ACTUALIDAD DE BOCA | BOCA CONTRA TODOS #14

En octubre de 2024, Rosica estuvo mano a mano con Marcelo González en el programa 'Entre Bosteros'. Entre tantos testimonios, ponderó y festejó el 'campeonato económico'. "La asamblea aprobó un balance histórico, el más importante de los 120 años de nuestro club", tiró.

Y profundizó en el supuesto pasivo que le habría dejado la administración Angelici: "Recibimos un club (en 2019) con 10 millones de dólares de deuda".

+ EN GOLAZO 24

¿Celos de Chilavert? Paraguay en puestos de clasificación pero critica a Gustavo Alfaro

Francesco Totti y el futuro de un juvenil argentino: "De los mejores del mundo"

Messi estará con Quique Wolff en Simplemente Fútbol: dónde ver el programa

Un amor correspondido: Vélez y Gustavo Quinteros se extrañan mutuamente

Posible cambio en River: ¿Sale Manuel Lanzini e ingesa Erik Lamela?