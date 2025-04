Los trolls macristas no aflojan en Boca: Nace 'La Marraneta'

En la descripción del usuario creado en marzo de 2025, se lee: "Soldado de @ramiromarra. Boca no es Riquelme y Riquelme no es Boca". La biografía del personaje Macrineta es "Soldado de @mauriciomacri y de @jmilei. Riquelme no es Boca y Boca no es Riquelme". Sospechosamente similar.

Los logos de una y otra cuenta son casi idénticos. El de Marra tiene letras amarillas sobre fondo azul y el de Macri letras azules sobre fondo amarillo. La tipografía es la misma y el círculo que recubre al nombre del perfil también.

Urgente (25).jpg Nuevo perfil en 'Twitter Boca' en homenaje a Ramiro Marra. (FOTO: Captura @lamarraneta).

Urgente (26).jpg (FOTO: Captura @lamacrineta).

La Marraneta tiene apenas un puñado de posteos en X. La mayoría de ellos son retweets, y otros, reciclados de su original perfil, La Macrineta. Como los siguientes:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lamarraneta/status/1911827017726672932&partner=&hide_thread=false Basta de compararlos. La diferencia es abismal. pic.twitter.com/0bypwlMJZM — LA MARRANETA (@lamarraneta) April 14, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lamarraneta/status/1911826842975154588&partner=&hide_thread=false La mejor dupla de centrales que tuvo Boca en los últimos 10 años, sin ningún tipo de dudas. pic.twitter.com/fBlKyinaYr — LA MARRANETA (@lamarraneta) April 14, 2025

La creación de este perfil tiene que ver con la declaraciones del ex integrante de 'La Libertad Avanza' semanas atrás, en donde el propio se postuló para ser presidente de Boca Juniors en un futuro.

Si Boca no gana la Libertadores en los próximos años me gustaría ser presidente de Boca, porque quiero que Boca gane Si Boca no gana la Libertadores en los próximos años me gustaría ser presidente de Boca, porque quiero que Boca gane

Mismo celular, distinto troll en La Boca

Cada vez quedan menos dudas de que Leo Porto es quien maneja no solo una, sino varias cuentas 'troll' en las redes sociales.

En estos primeros meses del año emergió una nueva figura troll en las redes xeneizes, denominada "@mauridiosmacri", una cuenta homenaje al ex presidente de la entidad de la Ribera. La biografía de este nuevo troll lo pinta de cuerpo:

Golazo24 planteó en su momento la duda acerca de si el administrador de La Macrineta era el mismo que el de 'mauridiosmacri'. "¿Será que la maneja Leopoldo Nahuel Porto desde el mismo celular? ¿Se trata de una cuenta secundaria de 'La Macrineta' por si le suspenden la actual? Difícil saberlo con un nickname (nombre de usuario) trucho y sin una foto real", consideró este medio en alusión a la flamante cuenta macrista.

Sin embargo, los dedos detrás de 'La Marraneta' serían los mismos que los de 'La Macrineta'. Habrá que evaluar si la primera tendrá el impacto y el ruido político que sí generó la segunda.

