Fútbol argentino: Quiénes descenderían a la Primera Nacional hoy

Boca (1° Zona A) vs. Instituto (8° Zona B)

River (4° B) vs. Estudiantes (5° A)

Rosario Central (2° B) vs. Racing (7° A)

Argentinos Juniors (3° A) vs. Lanús (6° B)

Independiente (1° B) vs. Central Córdoba (8° A)

Tigre (4° A) vs. Riestra (5° B)

Huracán (2° A) vs. Platense (7° B)

San Lorenzo (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

El lado superior parece mucho más atractivo que el inferior. Aunque como se indicó antes, todo esto irá cambiando en las últimas tres jornadas de la competencia doméstica.

Quiénes estarían descendiendo a la Primera Nacional

Al igual que en los play-offs del Torneo Apertura, es altamente probable que los equipos en posición de descenso vayan variando de aquí hasta que finalice el año. Habrá dos equipos que quedarán relegados a la Primera Nacional, compuesta por 36 instituciones, seis más que la máxima categoría del fútbol argentino.

Por consiguiente; si el campeonato finalizara hoy, San Martín de San Juan y Vélez Sarsfield estarían despidiéndose del lugar de privilegio que hoy ocupan.

El caso del 'Santo' sanjuanino es particular: ocupa el último puesto de los promedios y también de la Tabla Anual. El verdinegro sufrió la partida de Raúl Antuña en marzo pasado: el ex entrenador de los sanjuaninos dirigió 45 partidos en su segundo ciclo, de los que ganó 20, empató 14 y perdió 11.

image.png San Martín de San Juan, candidato a descender en 2025. FOTO: (X/REDES@CopaArgentina)/NA.

El 'Fortín', en cambio, marcha anteúltimo en su zona y en la clasificación anual, con escasos 8 puntos obtenidos. Al haber coincidencia en el fondo de ambas tablas (promedios y anual), el recientemente ascendido San Martín liberaría su cupo para la 'V' azulada.

Vélez Sarsfield en el Torneo Apertura 2025:



El equipo con MÁS DERROTAS (9).

El segundo equipo con MENOS VICTORIAS (2).

El equipo con MENOS GOLES A FAVOR (4).

El tercer equipo con MÁS GOLES EN CONTRA (19).

El segundo equipo con MENOS PUNTOS (8).



Si la… pic.twitter.com/OBRZBQIwJk — JS (@juegosimple__) April 15, 2025

Guillermo Barros Schelotto le dio identidad copera a su Vélez, sin embargo, no logró encauzar -hasta aquí- la realidad de los de Liniers en el plano local que había dejado el ciclo de Sebastián Domínguez. Con el 'Mellizo' al frente del equipo, Vélez perdió todos sus compromisos por el Torneo Apertura (0-1 vs. Deportivo Riestra. 1-2 vs. Rosario Central. 0-1 vs. Sarmiento).

