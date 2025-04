Chiqui Tapia aseguró que torneo de 30 equipos es clave para el fútbol argentino

Las condiciones en las que se dio todo este cambio de reglas de juego corroyeron la legitimidad de la Asociación de Fútbol Argentino. Demasiado llamativo fue el curso que tomaron las cosas como para que eso no ocurriera.

Torneo Apertura, 30 equipos y mil preguntas

La idea de los 30 equipos convulsionó la opinión popular. El Torneo Apertura de hoy en día tiene 30 clubes en la categoría, y eso llama despierta interrogantes: ¿No pierde competitividad la Primera División con tantos equipos? ¿Los 30 equipos tienen un nivel promedio como para dar pelea en el certamen?

Está claro que los recién ascendidos necesitan tiempo de adaptación. Basta ver el caso de Deportivo Riestra sino, que este año se ha consolidado definitivamente como un participante duro, difícil de roer, tenaz. Su forma de competir es a partir del rigor físico. No está mal, claro. El fútbol tiene demasiados matices como para limitarlo a un estilo de juego. Pero cabe la pregunta: ¿La Primera División no termina por nivelar su jerarquía para abajo?

image.png Boca es uno de los animadores del Torneo Apertura 2025

Las principales ligas del mundo, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, LaLiga o la Ligue 1 ayudan a pensar respuestas: todas están compuestas por 20 equipos. Más cerca en el mapa, el Brasileirao también: cuenta nada más con 20 equipos.

Chiqui Tapia: "Lo vinieron a plantear los clubes"

Para Chiqui Tapia, nada de esto es un argumento válido. En su entrevista con el canal de streaming de Gelatina, pidió que quienes esgrimen todos estos razonamientos "se dejen de joder con la competitividad".

"Si van a hablar, que hablen todos, no me echen la culpa a mí. ¿30 equipos hay desde cuándo? No los puse yo a los 30 equipos. ¿Desde 2017 hay 30 equipos? No. El año pasado se suspendieron los descensos sí, pero porque lo vinieron a plantear los clubes y nosotros lo creíamos conveniente", dijo.

El presidente de AFA planteó: "Yo también pregunto por qué quieren 20 equipos. Algunos te dicen que es porque en Europa se juega así, pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, lo formamos nosotros"

"¿De a cuántos se juega el Mundial de Clubes este? La Champions, ¿con cuántos equipos se juega? El Mundial próximo, ¿con cuántos equipos se juega? Somos formadores, son 10 equipos más en Primera y si en un plantel hay 30 jugadores, son 300 más que ponés en vidriera en la liga local", agregó.

"¿Competitividad? Central Córdoba le ganó a Flamengo y fue su primera derrota en Maracaná por Libertadores... Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todos como lo hacen", cerró.

