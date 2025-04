VIDEO: El arquero de Riestra hizo el blooper del que habla el fútbol argentino

Instituto había llegado hasta el área de Deportivo Riestra pero el ataque se diluyó. Arce la tomó y, con el camino liberado, la puso en el suelo y salió en conducción hacia adelante. Pero a medida que recorría los metros se fue encontrando con más camisetas rivales que le cerraban el paso y hasta con la del árbitro, que de forma involuntaria se interpuso en su camino.

Instituto robó la pelota, y Gastón Lodico pateó desde lejos, con el arco vacío. Fue el segundo de Instituto, que luego extendería el marcador a 3 a 0.

No es la primera vez que se lo ve al arquero del conjunto de Soldati hacer algo tan poco ortodoxo. Sin ir más lejos, en la fecha pasada hizo la misma acción ante Platense. Ahí sí salió bien, Riestra podría haber convertido y Arce casi se anota una asistencia a su cuenta personal.

Nacho Arce, arquero de Riestra, puso paños fríos y le quitó gravedad a su jugada: "Cuando no juegue de esa manera no voy a jugar más"

Esta vez no corrió la misma suerte. "Es mi estilo, me puedo equivocar. Se equivocan los mejores, ¿por qué no me puedo equivocar yo?", dijo el guardameta post partido. "No son bloopers, son aprendizajes y es mi estilo. Puede gustar o no y asumo los errores cuando son equivocaciones", agregó.

Luego, agregó: "Es mi estilo, mi forma, me divierto, lo disfruto con responsabilidad. Hoy salió mal. El fin de semana (pasado, ante Platense) era René Higuita. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Cuando no juegue de esa manera o no lo viva de esa manera no voy a jugar mas", dijo.

"El finde pasado fui destacado y hoy fue un error que, en la función que uno tiene, por ahí puede salir mal. Soy responsable de la situación pero bueno, hay que seguir trabajando", cerró.

