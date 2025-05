Aguas Blancas (Salta): interventor denuncia que "es Ciudad Gótica donde pasa de todo pero Batman no aparece"

image.png En Salta, a 2 kilómetros del vallado de Bullrich, existe una "aduana privada" que usan los contrabandistas

Narcotráfico, contrabando, vehículos robados en Argentina que pasan a Bolivia. Es propiedad de una ciudadana boliviana, cuando no se pueden vender a extranjeros áreas de frontera. Compraron una finca. Vienen los gomones como si fuera el desembarco en Normandía. No actúa la naval boliviana ni la Prefectura Naval Argentina.