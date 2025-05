Rosario tierra de nadie, y Patricia Bullrich queda expuesta

Vale tener en cuenta que estaba planificado que este jueves Bullrich llegara a la región para participar de la quema de los casi 500 kilos de cocaína que fueron secuestrados en un buque amarrado en el puerto de Vicentin, aunque finalmente fue postergado con fecha a confirmar. No obstante, la modificación no estaría relacionada con lo sucedido ayer. Si bien no hay fecha, su viaje podría ser los primeros días de junio, donde se espera que brinde una conferencia de prensa.

image.png La pregunta de siempre no es sólo quién lo hizo, sino quién lo mandó a hacer.

Otra vez Patricia Bullrich

De más está aclarar que no es la primera vez que surgen estas intimidaciones que tienen a la ministra de punto.

Desde que Bullrich asumió nuevamente al frente de la cartera de seguridad, las amenazas contra su figura se han multiplicado, especialmente en la provincia de Santa Fe, un territorio liderado por el narcotráfico. Sin embargo, a partir de esto, los operativos fueron intensificados con el "Plan Bandera", pero todo termina indicando que la presencia de fuerzas federales aún no termina de hacer pie.

La modalidad de utilizar a civiles como blanco de mensajes intimidantes hacia los políticos se repite. En una Provincia golpeada desde hace años, los atentados con sellos narcos que involucran a funcionarios deben ser investigados con máxima seriedad.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, los puertos, la ruta de la cocaína, las bandas desplazadas y el intento de recuperación estatal del control territorial forman parte del mapa de tensiones donde se inserta este nuevo aviso hacia Bullrich.

image.png Un hecho de extrema gravedad volvió a poner en alerta a las fuerzas de seguridad del país.

Ley Antimafia

Teniendo en cuenta lo que sucede en Rosario, la ciudad será la primera en aplicar la Ley Antimafia, promulgada el pasado 9 de marzo. Esta medida representa la "segunda etapa" del Plan Bandera y busca ampliar la capacidad del Estado para desarticular organizaciones criminales.

Tal lo informó Urgente24, la Ley N° 27.786 habilita al Poder Ejecutivo a solicitar al Poder Judicial la declaración de una ciudad como "zona sujeta a investigación especial".

