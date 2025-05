El riesgo país sigue vivo (y alto), aunque ya nadie lo muestre

image.png

Con base en este portal ámbito presenta el mismo número (651):

image.png

Mientras que, en Finanzas Argy, el número quedó congelado en 745.

image.png

El dato que incomoda

El riesgo país no es un número más. Es el costo real de endeudamiento que enfrenta la Argentina ante los ojos del mundo. Cuanto más alto, más difícil y caro es conseguir crédito. En los últimos meses, el Gobierno de Javier Milei lo convirtió en símbolo de éxito: mostró gráficos, celebró caídas y lo usó como aval de su política económica.

Pero ahora, con los bonos operando a precios deprimidos y tasas del 11,22% como muestra Bloomberg, ese mismo dato resulta incómodo. Ya no es funcional al relato de la “confianza de los mercados”, por lo que pareciera haber sido silenciado.

Silencio oficial

Ni el Ministerio de Economía, ni el BCRA, ni JP Morgan emitieron aclaraciones. El índice EMBI continúa existiendo y calculándose –como demuestra Bloomberg–, pero simplemente desapareció de la escena pública argentina.

En un contexto donde el Gobierno busca proyectar estabilidad y respaldo internacional, mostrar que el riesgo país sigue arriba de 700 puntos se vuelve un dato molesto. Uno que no conviene mostrar, pero que sigue ahí para quienes saben dónde buscar.

El dato no murió... ¿Lo están ocultando?

El riesgo país no bajó, no se frenó y mucho menos desapareció. Simplemente, se dejó de mostrar. Y eso, en un país con larga tradición de maquillajes estadísticos, es una señal clara: hay algo que no cierra.

La credibilidad no se construye ocultando la realidad, sino enfrentándola.

Si la tasa que el mercado exige para financiar al país sigue en niveles insostenibles, no se ocultar con un gráfico "freezado". Si la tasa que el mercado exige para financiar al país sigue en niveles insostenibles, no se ocultar con un gráfico "freezado".

