La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en un día

Curro Novallas, director de esta producción, logra tejer una atmósfera inquietante sin recurrir al golpe bajo. El relato avanza sin estridencias, pero con una eficacia quirúrgica. Cada escena aporta algo, cada silencio es deliberado. Y el elenco, encabezado por Cremonte y Rey, pero acompañado por figuras como Manuela Velasco, Miquel Fernández y Paco Tous, sostiene una historia que no da respiro.

¿Qué dice la crítica sobre esta miniserie?

La crítica fue clara. “Tiene muchos secretos y retorcidas oportunidades para que se desate la venganza. ¿Quién dice la verdad sobre la fatídica noche?”, opinó Johnny Loftus de Decider. Daniel Hart, desde Ready Steady Cut, agregó: “En sus seis capítulos, es un interesante caso de estudios y una historia que trae una solemne verdad”. Mientras que en Filmaffinity, un usuario fue al grano: “Intérpretes de 10 y dura lo que tiene que durar”.

Para ser claros, "Mentiras" no da certezas cómodas. No hay héroes ni villanos obvios. Hay zonas grises, hay miedo, hay contradicciones. Y quizás por eso funciona tan bien. Porque incómoda, porque obliga a pensar, porque interpela sin subrayar. Es una de esas ficciones que, lejos de adormecer, te deja despierto mucho después de que aparece el cartel de “créditos finales”.

Así qué, si el domingo te arrincona y no sabés cómo despedirlo, esta historia puede ser la mejor manera de hacerlo. No es liviana, no es complaciente. Pero es de esas que uno no olvida fácilmente. Y sí, probablemente al otro día tengas sueño. Pero también vas a tener algo de que hablar.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La fuerte estafa que Paula Bernini sufrió y contó para evitar más casos

Ari Paluch, el regreso del que muchos hablan y otros no perdonan

"Destino Final Bloodlines": El regreso de la saga recaudó US$100 millones en tiempo récord

La miniserie de 8 capítulos donde nadie es inocente