Ari Paluch, el regreso del que muchos hablan y otros no perdonan

El periodista redondeó la invitación con un guiño a la nostalgia: “Te vas a sentir acompañado, informado y entretenido como hace tantos años. Con un equipazo, una muy buena propuesta tecnológica y con la mejor onda vamos a hacerlo nuevamente. Los espero”.

Ahora bien, más allá de sus palabras y promesas, el regreso genera una reacción dividida. En su perfil de Instagram abundan los mensajes de apoyo: “Qué buena noticia Ari, me alegra mucho”, “Vamos Ari”, “Excelente noticia”. Pero también se hacen oír los que no olvidan ni perdonan: “Festeja la burundanga”, “No la vuelvas a cag**”, “No se cansa, vuelve por otro papelón”.

Embed - Ari on Instagram: "VUELVE EL EXPRIMIDOR Los espero el próximo lunes 19 de mayo a las 8 de la mañana en el Canal de Youtube de @somosvodcast para acompañarlos e informarlos como hace tantos años. ¿Están listos #exprimidores?" View this post on Instagram A post shared by Ari (@aripaluch) Video de instagram de Ari Paluch

La pregunta que queda flotando es simple, pero contundente: ¿tiene Ari Paluch algo nuevo para decir o solo busca volver al foco, cueste lo que cueste? El lunes 19 de mayo se sabrá cuántos están dispuestos a escucharlo. Y cuántos le darán la espalda.

