Financial Times se suma: "Donald Trump está harto de las guerras de Benjamin Netanyahu"

Kim Ghattas no agrega mucho a lo que ya publicaron otros periodistas especializados acerca de las diferencias crecientes entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Pero lo interesante es que lo sostiene una especialista libanesa o sea de conocimiento muy cercano, y en el diario conservador británico (aunque propiedad de japoneses), Financial Times. Ella desliza la posibilidad de que Netanyahu ejecute en soledad su famoso ataque contra Irán, y así destrozar todas las negociaciones de Trump con las monarquías islámicas del Golfo Pérsico. Pero Netanyahu tiene problemas crecientes en Israel, más inmediatos, porque sus adversarios han comprendido que 'Bibi' no tiene el respaldo de Trump que se adjudicaba, y esto puede provocar novedades mucho antes de que Netanyahu pueda ejecutar sus ofensivas solitarias. Sin duda todo el enfoque de Netanyahu es irracional, comenzando por sus aliados tal como el delirante partido político Otsmá Yehudit que lidera el supremacista judío Itamar Ben-Gvir. Pero hasta la fecha todos creían que Trump respaldaba a esos personajes, y resulta que no es así. No hay virtud en lo de Trump pero sí la decisión de concretar negocios que requieren de paz en Medio Oriente. Netanyahu no entiende el código. Urgente24 ya lo había advertido cuando Netanyahu visitó a Trump por primera vez y recibió una negativa al pedido de suministro de bombas especiales para utilizar contra las instalaciones subterráneas iraníes. Es de esperar que la Administración Trump tenga la autoridad y decisión que no tuvo la Administración Biden para detener la locura israelí en Gaza. Vamos al texto de Ghattas: