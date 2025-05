"No hay repunte en la construcción": La empresa Ferrum (Grupo FV), en una crisis profunda

"Hoy en día se trabaja con presupuesto financiero, se revén los pronósticos de ingresos todas las veces que sea necesario", indicó Viegener durante una entrevista con el podcast 'La Fábrica'.

Más allá de que no se tomaron otras decisiones drásticas, remarcó que no hay un repunte en la actividad de la construcción

Faltan de insumos en la construcción

Productos chinos

Uno de los factores que cuestionó el dueño de la compañía fue la importación de productos desde China:

El importado empezó a impactar a partir del año 2000 en adelante. El producto chino es barato, quizás cuesta la mitad. Pero el costo de instalación es más caro que el producto en sí

"El producto chino no tiene durabilidad ni garantía", dijo el empresario. De todos modos, le parece lógico que los usuarios se vuelquen por los productos importados frente a su bajo costo.

El propio Viegener admitió también que tienen complicaciones "con el producto muy competitivo porque no dan los costos" para bajarle los precios en referencia del mercado internacional. De todos modos, cuentan con la capacidad de competir en la calidad, por lo que actualmente están enfocados en la producción de productos de alta gama.

Cabe recordar que la construcción tuvo una caída del 27,4% durante 2024, por lo que empresas como FV se ven afectadas directamente por su vinculación con las viviendas, obras públicas y privadas.

