María Belén Ludueña ya se olvidó de Evelyn Von Brocke y presentó a su reemplazo

Posteriormente se sumó a la mesa y el resto le dio una calurosa bienvenida y Silvia Fernández Barrios le preguntó: "¿No te aminoraron ninguna de las cosas que pasaron la semana pasado ni la anterior?". A lo que contestó tajante: "No. ¿Sabés que no? Me encanta que las mujeres sean desafiantes porque es un rol que a la mujer argentina, o la mujer en general, nos ha costado mucho conseguirlo. Esto de poder pelearla, de estar igual a igual".

Evelyn Von Brocke cambió de canal tras su cruce con María Belén Ludueña

Por su parte Evelyn Von Brocke no se quedó con las ganas de seguir haciendo televisión y arribó a El Nueve.

Hace algunos días fue entrevistada por Flor de la V y habló sobre su abrupta salida del canal que pertenece al Grupo Clarín. "Yo no suelo tener problemas con nadie porque vuelvo siempre a todos los canales. Me voy bien de todos los proyectos", explicó.

Asimismo, después de hablar sobre diversos temas, confirmaron su arribo luego de hacer un enigmático al aire, finalmente la conductora confirmó que será parte del ciclo.

"Muchas gracias por haberme convocado. Nos vamos a llevar muy bien. Gracias, Flor. Te quiero mucho", expresó la periodista contenta por la nueva oportunidad.

