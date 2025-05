Insólito e "incoherente": Autorizan ingresar peras de China, y hay "algo que no funciona"

image.png

Dentro del esquema mundial, Argentina a través de Río Negro es el segundo mayor exportador de peras a nivel internacional. El 90% de los que se produce en los valles de Río Negro se exporta. Sin embargo los costos de producción de la zona tornan difícil competir con China, el primer productor a nivel mundial.

La necesidad de reducir impuestos

"Necesitamos que quien va a exportar tenga un incentivo extra para poder ser rentable, tenga o una reducción impositiva, como pasa en otros países, o una ventaja de reembolso a la exportación como pasa en otros países, porque si no es muy difícil competir", reseñó Fernández.

En este aspecto el secretario de Fruticultura dijo que la actividad tiene "tiene el 55% de componente de mano de obra. Y hoy por el tipo de cambio nuestros salarios si los medimos en dólares, están en el doble que Chile o Sudáfrica, que son nuestros competidores. Con lo cual venimos trabajando en esto. Si bien lo de China es poco volumen es una muestra de que hay productos importados que pueden entrar a competir con los nuestros porque tienen distintas reglas de juego".

Dentro de las medidas necesarias para competir con China, Chile o Nueva Zelanda, Fernández detalló la necesidad de un incentivo a la exportación, una reducción impositiva en la energía y cambios en los convenios laborales. "Son cosas que necesitamos de manera estructural para producir con competitividad", indicó.

Quienes ven el vaso medio lleno también piden reciprocidad

Nicolás Sánchez, presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), también aseguró que, si bien celebran el libre comercio, es momento de revisar los protocolos bilaterales. "La lectura es que está bien, nosotros exportamos a 60 países y defendemos el libre comercio. Creo que es una oportunidad para que podamos exportar libremente a China, cumpliendo con protocolos fitosanitarios, pero que no sean un impedimento", señaló en tono crítico.

Sánchez explicó que actualmente los procedimientos para exportar fruta a China desde Argentina son mucho más complejos que los que enfrentan los productores chinos para ingresar al país. "Si nos sobra un contenedor de peras, no podemos tomar la decisión de exportarlo a China de forma directa. Hay una burocracia muy compleja. Y ellos sí pueden hacerlo spot: salió un negocio y lo exportan. Entonces, creo que deberíamos poder igualar eso. Por ese lado lo veo positivo", insistió.

Consultado sobre una posible preocupación por el ingreso masivo de peras chinas al mercado argentino, el dirigente fue categórico: "No. Las variedades que ellos manejan no compiten con las nuestras. Celebramos esto. Nosotros no podemos pretender un mercado cerrado porque nuestro ADN es exportador".

Un análisis similar expresó Gabriel Grisanti, titular de la exportadora Tres Ases, quien también prefirió ver el vaso medio lleno:

No sé si es del todo una mala noticia, si esto implica una apertura total del mercado chino. En ese sentido lo veo como una alternativa favorable

Para Grisanti, la clave es asegurar condiciones equitativas. "Descarto que el gobierno argentino se va a ocupar de que haya condiciones equiparables, en un sentido y en el otro", sostuvo. Y cerró con una frase que resume la visión del empresariado exportador: "Esas son las reglas de juego para quienes nos preparamos para competir y trabajar hacia el mundo".

En este sentido, mientras China consolida su rol como proveedor global de frutas frescas, la Argentina busca asegurarse una reciprocidad efectiva que le permita ampliar su acceso al gigante asiático, uno de los mercados más importantes del planeta

