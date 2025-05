Polémica en la TV Pública: Aseguran que La China Suárez cobró US$15 mil por una nota

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1921886740190495006&partner=&hide_thread=false Desmentilo con pruebas. Te esperamos. — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) May 12, 2025

"En vez de un ciclo de espectáculos en la Televisión Pública, por qué no hacen un ciclo de ciencia ficción, de actores, hablar de la ciencia, la tecnología, la educación en la Argentina", agregó y cerró indignado: "Hagan ficción, muchachos, hagan programas de televisión, hagan un programa federal que integre a la Argentina. Con la tuya, cuando en otros tiempo criticaban".

Ante el revuelo que se generó en redes sociales y portales por estos datos, el propio Méndez recogió el guante y acusó a Rodríguez de estar difundiendo una fake news. Desafiante, el periodista del Grupo Indalo lo invitó a demostrarlo con pruebas.

Más tarde, el también columnista de Pop Radio volvió a sacar el tema a colación en el programa encabezado por Coco Sily. "El cuestionamiento acá es que no hay plata para ciertas cosas en la TV Pública y sí hay para pagarle a La China Suárez. Entonces no tiene sentido una cosa con la otra. El que se enojó fue el periodista que hace la entrevista", sostuvo Rodríguez.

Por su parte, el conductor del ciclo afirmó: "Yo quiero creer que alguien la pone de su bolsillo esa guita, que no sale de la TV Pública. Si sale de la TV Pública es un escándalo de verdad. Yo creo que van a salir a responder: 'Esto es una coproducción con el canal, estas quince lucas las ponemos nosotros'".

"A mí me gustaría que haya una auditoría y que nos muestren qué hay en el streaming de la TV Pública. Quién va a pagar, quién no va a pagar, me da derecho a mí. La verdad, yo quiero saber quién le paga 15 mil dólares a La China Suárez", concluyó Rodríguez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/popradio1015/status/1921984114724409644&partner=&hide_thread=false ¿LA TV PÚBLICA LE PAGÓ MILLONES A LA CHINA?



Espectáculos con @NachoRodriOk pic.twitter.com/l5wDHenHr7 — Pop Radio 101.5 FM (@popradio1015) May 12, 2025

El periodista que entrevistó a La China Suárez desmintió a su colega

Tras apuntar directamente contra Rodríguez por su versión, Gustavo Méndez replicó la información del periodista Emanuel Respighi de Página12, quien afirmó que el ciclo La Posta que encabezará el entrevistador se trata de una coproducción y que según diversas fuentes a las que les consultó "no se pagó nada" por la nota con Suárez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gusta_mendez/status/1922008805950312914&partner=&hide_thread=false ACÁ UN SR. PERIODISTA https://t.co/yUdxVvhhoz — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) May 12, 2025

