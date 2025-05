¿Acuerdismo o purismo?: Lo más conveniente para Milei, según Alejandro Catterberg

Según el analista, este último caso, que calificó como la línea "Karina-Menem", puede tener "buenos resultados en algunas provincias" pero que, en líneas generales, "van a estar fragmentando y dividiendo el voto con los oficialismos locales". Sostuvo que se trata de votos que se "superponen". "La gente que apoya a los gobernadores también apoya al Gobierno Nacional en gran medida. Eso se ve muy claro", afirmó en diálogo con radio Urbana Play.

Embed - 'Los oficialismos mandan, el peronismo se desangra, la libertad avanza': conclusiones de elecciones

Pero si el objetivo es mostrar una convalidación contundente de su política y al mismo tiempo engrosar su poder de fuego parlamentario, para el director de Poliarquía, la vía debería ser la del acuerdismo.

"Si estuviera en el lugar del Gobierno, lo que más me preocuparía es el día después de la elección salir a mostrar un apoyo robusto y fuerte de la sociedad y decir 'miren, sacamos el 40% de los votos nacionales y ganamos en más de 15 provincias, y que los diarios pinten el mapa en su gran mayoría de violeta y hasta las cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo tuiteando 'último llamado, el que no se sube al tren ahora no sube", dijo.

Y agregó: "Para ir a ese lado lo que necesita el Gobierno es el fraccionamiento que vimos ayer, sino las políticas de acuerdo con los oficialismos locales. Lo de Chaco, si se reproduce en octubre, el Gobierno va a poder decir 'con nuestro acuerdo sacamos el 40% de los votos'".

Marco en contraste la falta de acuerdo con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le adjudicaría alrededor de un 25% de los votos a LLA, que podría ser superado por el peronismo.

"El 26/10, mientras más acuerdos provinciales haya, el porcentaje de votos que va a mostrar el Gobierno es mayor", sintetizó.

Consideró que "el hecho de ir separados" de los gobiernos provinciales con los que se puede acordar "los lleva a la conflictividad". "Son gobernadores que colaboran en el Congreso, pero en una campaña donde te empezás a pelear y atacar, te llevan a lugares desde donde es difícil volver", dijo.