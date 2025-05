Elisa Carrió habló de las parejas del presidente Javier Milei: "Todos son contratos"

La ex diputada fue más allá consultada sobre las relaciones del Presidente señaló que “todos son contratos”, al referirse no sólo a los vínculos amorosos de Milei sino de algunos referentes de la política. “Yo lo aprendí en los ‘90. Pregunto todo. Era amiga de Zulema Yoma y me contaba todos los contratos”, sostuvo, sin dar más detalles.