Durísima carta de Elisa Carrió contra Javier Milei (y amenaza de denuncia)

"Lo inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22", puntualizó.

En ese marco, Elisa Carrió destacó que "el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional", motivo por el cual "los miembros de los tres poderes del Estado tienen prohibido todo acto que implique cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

"La Constitución Nacional, cuya lectura le recomiendo, no sólo las resguarda de cualquier proceso judicial sino también de todo juicio moral u opinión de aquel que ostenta el poder unipersonal del Ejecutivo, en este caso, Usted", subrayó la fundadora de la CC.

En el tramo final de su carta de 4 páginas, Carrió le recordó a Milei que "no puede y no debe apartarse de la Constitución Nacional, aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho".

"Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución y los tratados de derechos humanos mediante sus expresiones, así lo demuestran", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elisacarrio/status/1884949062543102233&partner=&hide_thread=false CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACION JAVIER MILEI



Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones… pic.twitter.com/XvMzBHGzzA — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 30, 2025

CFK también salió al cruce de Javier Milei

Este jueves (30/01) Cristina Fernández de Kirchner también salió en sus redes sociales a criticar a Javier Milei por sus recientes declaraciones. “En este Davos sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales”, le espetó, entre otras cosas.

CFK intentó mostrar las contradicciones del Presidente y lo acusó ir contra los principios del liberalismo: "Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el ‘libertarismo’?" y, aludiendo a las referencias del presidente al economista Alberto Benegas Lynch (h), acotó: “Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 solo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales ”.

Cristina vinculó el discurso de Milei a su relación con Donald Trump y las negociaciones con el FMI: “¿O acaso fue porque si repetías el discurso de Davos 2024, donde pontificabas “el libre mercado de transacciones voluntarias y la libre circulación de bienes y personas, sin ningún tipo de intervención estatal, sin regulaciones ni controles, en el que los empresarios son héroes”; quedabas offside con Trump, que le va a poner aranceles a todos los “héroes” que no produzcan en Estados Unidos o no hagan lo que él quiere?”.

“Aflojá un poco…que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo; y, finalmente, los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir”, añadió CFK.

Aquí su mensaje completo:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1884934674033607124&partner=&hide_thread=false Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”?



¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN…… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 30, 2025

