Mundial de Clubes: Boca se juega todo con Bayern Múnich

El partido con Bayern Múnich fue cambiante. El conjunto teutón arrancó con todo y parecía que en los primeros 20 minutos metía 2 o 3 goles, pero Boca aguantó, y salvo en esa parte del partido Boca no sufrió, Bayern tuvo la pelota, pero no lastimó, ya que se dio algo parecido a PSG-Botafogo, pero acá Boca no pudo meter las pelotas que tuvo, o mejor dicho Neuer se las sacó.