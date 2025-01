Scaloni preocupado: Es jugador de la selección y no encuentra club

El futbolista de Lionel Scaloni que no tiene club

El ex Boca, tuvo pocos partidos en primera y emigró al fútbol inglés, Valentín Barco no la está pasando bien desde que llegó a Europa. Primero llegó al Brighton and Hove Albión de Inglaterra (club por donde pasó Alexis Mac Allister), y su entrenador no lo tuvo en cuenta. Apenas llegó a jugar 7 partidos.