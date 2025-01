Es argentino, la rompe en Italia, y Lionel Scaloni lo dejó ir

En el club de Bérgamo la rompió y la sigue rompiendo. Sus grandes actuaciones no solo hicieron que el DT de Italia lo siga llamando, sino que además sea titular y se transforme en una de las armas principales para meter a Italia en un mundial luego de 12 años.

image.png Mateo Retegui festejando un gol con Italia, podría jugar su primer mundial en 2026.

La actualidad de Mateo Retegui

Hoy sigue en Atalanta, pero con el interés de grandes como Juventus, Milan e Inter. Es el máximo goleador de la Serie “A” con 16 tantos en 20 partidos jugados, además hay que sumarle 3 asistencias. Con estos números se transforma en uno de los mejores delanteros del mundo.

Boca lo subestimó y se arrepintió, él hizo que se arrepintiera. Ahora el que no lo tuvo en cuenta fue Lionel Scaloni, y uno se pregunta ¿Qué falló en el cuerpo técnico de la Selección Argentina para no detectar este talento? Esperemos no arrepentirnos y que no sea otro caso como el de Mauro Camoranesi, jamás llamado a jugar con la Selección Argentina, eligió a Italia y se coronó campeón del mundo en 2006.

Los partidos del Torneo Apertura del día 25/01/25

