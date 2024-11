Mateo Retegui, el argentino goleador en Italia y del que nadie está hablando

Mateo-Retegui.jfif Mateo Retegui la rompe en el Atalanta

"Cuando uno no está convencido y no cree que sea el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria", dijo en su momento el entrenador de la Selección. "A lo mejor después puede ser un gran jugador para la selección italiana. Nosotros no podemos decirle ´no vayas a Italia porque a lo mejor podés venir a la Argentina. ¿Y si después no viene? Yo después le corto la carrera. Nosotros hoy tenemos en ese puesto a chicos que creemos que están bien. Después en el futuro veré si le pegué o no le pegué", consideraba Scaloni.

Por supuesto que al DT de La Scaloneta nada puede recriminársele en cuanto a las convocatorias de futbolistas. Si hay algo que caracteriza a su gestión es la constante rotación de nombres. Nadie tiene el puesto ganado. Coherente con esa línea de pensamiento, Mateo Retegui podría haber ingresado en la nómina, pero en aquel entonces el cuerpo técnico tenía otras prioridades.

Hoy, con su actualidad, la duda es inevitable: ¿No sería un buen reemplazo de Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Sea como sea, el buen presente de un argentino es motivo de alegría.

