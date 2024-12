Ni Atalanta ni Liverpool: el equipo sensación en Europa del que nadie habla

El Liverpool va, el Nottingham Forest también

Mientras el Liverpool descolla en Europa, siendo líder no solo en la Premier League sino también en la UEFA Champions League, el Forest no le descuida los talones. Con 8 puntos de diferencia, el conjunto de Spírito Santo está segundo en el torneo, y con el triunfo de este domingo vs. Everton acaba de alcanzar una marca que no conseguía desde 1995: ganar cinco partidos seguidos.