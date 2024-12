Cuti Romero barrió a la dirigencia del Tottenham: pidió autocrítica a responsables

El Tottenham no atraviesa un buen presente. La Premier League, por ahora, le cuesta, y cada vez se aleja más del liderazgo del Liverpool. En la Europa League tampoco le brillan los laureles, aunque por el momento no está demasiado lejos de la punta. Al Cuti Romero, que se ha vuelto referente del conjunto británico, no le gusta nada esa realidad.