Grave para el Mundial en México: Teotihuacán, pirámide de la muerte al menos para 2

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad".

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El tiroteo

Se dice que el agresor es un joven mexicano de entre 20 y 30 años con residencia en la Ciudad de México.

Debajo de su camisa, llevaba una camiseta o playera con la leyenda “Disconnect and Self Destruct” (Desconéctate y autodestrúyete). Son consignas recurrentes en comunidades digitales denominadas "True Crime", de usuarios que consumen y, en casos extremos, glorifican actos de violencia masiva. Ellos demuestran:

Admiración por eventos tales como la masacre de Columbine de 1999.

Uso de términos como "Natural Selection" (Selección natural) y mensajes de carácter misantrópico.

Difusión de contenido que incentiva la desconexión social y la autodestrucción como una forma de protesta o notoriedad.

Todo sucedió poco antes del mediodía del lunes 20/04, cuando turistas escucharon las detonaciones que realizaba un individuo en la 2da. plataforma de la pirámide de la luna, de 45 metros de altura.

el agresor Abatido el agresor.

El agresor aún permanece anónimo para la opinión pública.

En un video que circula en las redes sociales se observa cómo ante los balazos, una mujer pide a gritos "llamen a la policía".

En tanto, turistas que se encontraban en la zona, algunos extranjeros, muestran asombro por lo sucedido y algunos empiezan a desalojar el área.

Luego comenzó un fuerte dispositivo de seguridad organizado entre la Guardia Nacional, el Ejército, la policía estatal y agentes municipales, que además buscaron otros posibles agresores.

La zona arqueológica fue desalojada y cerrada al turismo. Minutos después arribó personal de la fiscalía mexiquense y peritos para realizar el levantamiento de 2 cuerpos: el atacante y la turista canadiense.

Embed Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

El lugar

La ciudad prehispánica de Teotihuacan, o 'ciudad de los dioses' por su significado en náhuatl, fue una de las urbes más importantes en la historia de México: en tiempos originarios llegó a albergar hasta a 200.000 habitantes.

Su superficie llegó a alcanzar los 22 Km2 de expansión y su impacto sociocultural abarcó desde el norte hasta el sur del México actual, así como otros países como Honduras y Guatemala.

Teotihuacan ingresó a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco el 11/12/1987. Tiene pirámides tales como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de la Serpiente Emplumada, todas conectadas por la Calzada de los Muertos y, de forma paralela, el río San Juan, utilizado para el abastecimiento.

La arquitectura destaca por sus patrones geométricos y simbólicos, sumado a los numerosos murales que fueron colocados para mostrar al público los elementos que distinguían a la metrópoli a lo largo de su historia.

La zona arqueológica de Teotihuacan se localiza en el kilómetro 22 de la autopista Ecatepec-Pirámides, a 1 hora de la Ciudad de México.

El horario de visita es desde las 08:00 a las 17:00, de lunes a viernes, con 5 accesos principales para el público.

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El agresor

Antes de morir, el tirador intercambió disparos con la Guardia Nacional, que lo cercó cuando intentó huir por un costado de la Pirámide de La Luna.

Al sentirse amenazado, el atacante disparó en varias ocasiones impactando en diversas partes de la zona arqueológica.

La Guardia Nacional acercó un vehículo patrullero para usarlo de escudo. Los testigos gritaron a los uniformados: “Ya, suban a agarrarlo, se les va a pelar”.

El agresor subió un nivel más de la pirámide e intentó rodearla, movimiento que aprovecharon decenas de turistas que estaban retenidos, para bajar corriendo, lo que causó lesiones en algunos.

Cuando el tirador asomó un poco de su escondite fue alcanzado por disparos, aparentemente de la Guardia Nacional.

“Ya le dieron”, dijeron los testigos.

En la cuenta que difundió el hecho señala que “al parecer el tirador de Teotihuacan no se suicidó, la Guardia Nacional lo persiguió alrededor de la pirámide en un tiroteo”.

turista Turista canadiense asesinada.

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