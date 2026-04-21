Cúneo Libarona, abogado de Lijo, patrocinaría a Sigman / Gold / Sielecki

Según el dictamen, de más de 30 páginas, existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” que habría privilegiado negocios privados por sobre la salud pública en una pandemia.

El exministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, apuntó a la "afinidad y cercanía" entre el exministro Ginés González García y el empresario Hugo Sigman como el factor determinante para el retraso de dosis clave.

En diálogo con Nacho Ortelli en 'Esta Mañana' (Radio Rivadavia), Wolff destacó que, mientras Argentina era el escenario de pruebas masivas de Pfizer, el Gobierno nacional utilizó "argumentos fantasiosos" para bloquear su arribo.

Él vinculó a esa demora con la celeridad otorgada a la vacuna de AstraZeneca, producida en una planta de Sigman.

Stornelli afirma que el Gobierno habría dilatado de manera deliberada el acuerdo con Pfizer, que en 2020 ofrecía más de 13 millones de dosis con entregas tempranas, en favor de contratos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, laboratorios que contaban con “socios locales”.

Stornelli identifica a Sigman como el “denominador común” de la red investigada.

Sigman fue citado para el 19/05;

Cahn, para el 26/05, y

Vizziotti, para el 02/06.

También fueron citadas otras 12 personas.

La Fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.

Según Stornelli, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

Cronología

En agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.

De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el 1er. trimestre de 2021.

Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

Stornelli:

##“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”.

##“Habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”

##“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

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