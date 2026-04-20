Repentino: Qué se sabe de la muerte de Patrick Muldoon, actor de 'Melrose Place' y 'Salvado por la campana'

TMZ detalla que, según la hermana del actor, paramédicos acudieron rápidamente a la casa de Patrick e intentaron reanimarlo, pero, ya no había nada que pudieran hacer para salvarlo.

Diseño sin título (5) La muerte del actor Patrick Muldoon fue sorpresiva. Imagen: Instagram @thepatrickmuldoon

¿Quién era Patrick Muldoon?

Patrick Muldoon nació en California, Estados Unidos, e inició su carrera actoral muy joven, cuando aún estaba en la universidad.

Su vida transcurrió entre telenovelas, series y cine. TMZ detalla que Patrick consiguió el papel de Matt en la comedia de situación de 1990 "¿Quién manda aquí?". Luego, participó en la famosa serie "Salvado por la campana" como Jeffrey Hunter.

También, interpretó a Austin Reed en "Days of Our Lives"; y a Richard Hart en "Melrose Place" durante varias temporadas.

Asimismo, Patrick demostró su talento en el cine, en películas como "Starship Troopers", "Deadlock", "Vanquish", "Dakota", "Marlowe" y "Murder at Hollow Creek".

Deadline indicó que allegados al actor lo catalogaron como una persona "infinitamente generosa —con su poesía, su humor y su inconfundible presencia—"; que "amaba tanto a los animales como a las personas, daba abrazos inolvidables y poseía la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y valorados", y que era "elegante, carismático y lleno de vida, afrontaba cada día con un espíritu rockero a toda máquina".

La última película de Patrick Muldoon

La última película en la que participó el actor Patrick Muldoon es "Dirty Hands" y se estrenará a finales de este 2026.

El sitio especializado Filmaffinity describe la película así: "La historia comienza en los bajos fondos de Chicago cuando un negocio de drogas rutinario se complica para los hermanos Denton, Richie (Patrick Muldoon) y Danny (Kevin Interdonato)".

"La novia de Richie, Sheila (Denise Richards), se debate entre su lealtad a Richie y a su jefe (Michael Beach), mientras que el líder rival, Rodney (Guy Nardulli), y su banda buscan venganza. Tras el asesinato del hijo de un capo, los hermanos deben luchar por sus vidas si quieren sobrevivir a la noche", agrega.

Embed - Patrick Muldoon Dead at 57 From Heart Attack

Síntomas de ataque cardíaco

Ahora bien, tomando en cuenta que la muerte del actor Patrick Muldoon ha sido posiblemente por un infarto, he aquí los síntomas frecuentes de un ataque cardíaco, según la Clínica Mayo:

Dolor en el pecho que puede sentirse como presión, constricción, dolor, opresión o un dolor sordo

Dolor o molestia que se disemina a los hombros, brazos, espalda, cuello, mandíbula, dientes o a la parte superior del abdomen

Sudor frío

Fatiga

Acidez estomacal o indigestión

Aturdimiento

Pérdida del conocimiento

Náuseas

Falta de aire

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