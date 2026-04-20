Lucas Romero: "la caída de Milei en abril es muy profunda, muy abrupta"

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La caída en los 2 últimos meses en la aceptación de la gestión oscila en torno a los 10 puntos. Esto es coincidente con un proceso de frustración del votante. Existe un voto cautivo y un voto prestado para Milei. Este último aún no sabe bien adónde ir. La caída en los 2 últimos meses en la aceptación de la gestión oscila en torno a los 10 puntos. Esto es coincidente con un proceso de frustración del votante. Existe un voto cautivo y un voto prestado para Milei. Este último aún no sabe bien adónde ir.

¿Què le pasó a Milei?

"Probablemente, el caso Adorni haya afectado mucho. Este es un presidente que recogió una demanda de cambio económico pero tambièn de cambio político, diferenciarse de la casta" subrayó Lucas Romero.

"No es importante lo que pueda decir Lilia Lemoine pero el electorado ve peleas internas dentro del partido gobernante. El problema de fondo es que si la pelea llega al público es porque no pudo ser gestionada en privado. Se pone en juego la capacidad de Milei sobre influir sobre su propio equipo, quienes deben gestionar la cosa pública".