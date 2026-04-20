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ENCUESTA DE SYNOPSIS: APOYO DEL 30%

Lucas Romero: "la caída de Milei en abril es muy profunda, muy abrupta"

El titular de la empresa de Opinión Pública Synopsis, Lucas Romero, disparó: "existe un proceso de caída muy acelerada en los niveles de apoyo a Javier Milei".

20 de abril de 2026 - 21:18
Lucas Romero

Lucas Romero

"Tenemos al presidente Milei a mediados del mes de abril con una imagen positiva de apenas el 30% contra una negativa que la duplica, casi 60 %: son datos muy llamativos y preocupantes porque la confianza es el combustible de todo proceso político" explicó Lucas Romero en el canal de noticias A24.

Lo que llama la atención del trabajo es que màs de la mitad de los argentinos (50,9%) tienen hoy una imagen "muy mala" de la Casa Rosada y eso marca un proceso de radicalización pocas veces visto hacia una administración que acaba de cumplir la mitad de su mandato. Lo que llama la atención del trabajo es que màs de la mitad de los argentinos (50,9%) tienen hoy una imagen "muy mala" de la Casa Rosada y eso marca un proceso de radicalización pocas veces visto hacia una administración que acaba de cumplir la mitad de su mandato.

"Se trata de un gobierno que, en estas condiciones, tendría muchos problemas para dar una batalla en segunda vuelta debido a la alta imagen negativa que obtiene" agregó Romero.

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Las líneas de aceptación y rechazo se van distanciando

"En Octubre de 2025, el 40% que obtuvo el oficialismo estaba compuesto de mucha gente que dijo yo no quiero que gane el peronismo. Posiblemente, parte de esos votos blandos son los que expliquen la actual caída. Se muestran cansados por algunas actitudes del gobierno nacional".

"Mientras cae la imagen positiva del gobierno de Javier Milei crecen mucho las opiniones regular, mala y muy mala en cuanto a la gestión".

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La caída en los 2 últimos meses en la aceptación de la gestión oscila en torno a los 10 puntos. Esto es coincidente con un proceso de frustración del votante. Existe un voto cautivo y un voto prestado para Milei. Este último aún no sabe bien adónde ir. La caída en los 2 últimos meses en la aceptación de la gestión oscila en torno a los 10 puntos. Esto es coincidente con un proceso de frustración del votante. Existe un voto cautivo y un voto prestado para Milei. Este último aún no sabe bien adónde ir.

¿Què le pasó a Milei?

"Probablemente, el caso Adorni haya afectado mucho. Este es un presidente que recogió una demanda de cambio económico pero tambièn de cambio político, diferenciarse de la casta" subrayó Lucas Romero.

"No es importante lo que pueda decir Lilia Lemoine pero el electorado ve peleas internas dentro del partido gobernante. El problema de fondo es que si la pelea llega al público es porque no pudo ser gestionada en privado. Se pone en juego la capacidad de Milei sobre influir sobre su propio equipo, quienes deben gestionar la cosa pública".

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