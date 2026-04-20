La encuesta en la que Kicillof gana en 1ra vuelta y el dilema de Milei para no "volverse a casa"

La encuesta de abril de la UdeSA, indica que:

*El 68% de los consultados se expresó "muy insatisfecho" (45%) o "algo insatisfecho" (23%) con el rumbo general del país.

*La falta de trabajo (40%), los Bajos salarios (39%) y la Corrupción (38%) se consolidan como los principales problemas del país.

*La preocupación por la Corrupción fue la que más creció, en coincidencia con escándalo que envolvió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

*La inflación se reinstaló como inquietud.

*En cuanto a las expectativas, en abril crece hasta el 43% el segmento pesimista mientras que el optimista se contrae hasta el 26%.

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La erosión de los ingresos, los despidos y el temor a perder el empleo serían los principales motores del malhumor social.

Los salarios privados registrados volvieron a quedar detrás de la inflación en febrero y acumularon 6 meses de rezago. Por su parte, datos oficiales confirman que la destrucción de empleo fue superior a la creación en lo que va de gobierno libertario.

Este es el caldo de cultivo en el que la imagen presidencial y del gobierno caen. Pero no es lo único que ocurre y es algo que Milei no estaría perdiendo de vista, de ahí sus expresiones en la AmCham.

Kicillof, en 1ra vuelta

Ya hay encuestas que muestran que Milei no obtendría su reelección si se votara hoy. La perdería frente a Axel Kicillof, el precandidato más nítido que hoy tiene el peronismo.

La primera fue de la consultora Trends, que mostró el gobernador bonaerense le ganaría un virtual balotaje al Presidente, después de ser la opción más votada en primera vuelta.

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Ahora se suma una medición nacional de la cordobesa Delfos, que registró durante la primera mitad de abril un escenario novedoso: Kicillof le ganaría a Milei en primera vuelta.

Según ese sondeo relevado de forma online, el exministro kirchnerista obtendría un 40,4% de los votos sobre el 29,6% que sacaría Milei. La troskista Myriam Bregman completa el podio con el 6,5%.

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Se cumpliría así el 2da supuesto para coronar en esa instancia: obtener al menos 40% de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el rival inmediato. El primero es conseguir un inapelable 45%.

Este resultado de la encuesta de Delfos es muy fino. Si se ajusta por el margen de error (+/-1,8%), el escenario mutaría a uno de balotaje.

Pero en ese caso, muestra la misma encuesta, Kicillof también se impondría y por alto margen: obtendría el 51,4% sobre el 33,1% de Milei.

En definitiva, Kicillof estaría capitalizando el desgaste presidencial causado por la insatisfacción económica.

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De acuerdo al trabajo de la consultora cordobesa, la intención de voto del Presidente se mantuvo constante en un promedio del 43% entre enero y diciembre del año pasado. Pero en 2026 se produjo un quiebre y en marzo el apoyo se redujo al 34,2% en marzo y al 29,6% en abril.

En el caso de Kicillof, el recorrido es más variable. Entre enero y julio de 2025, su intención de voto promedió el 36%. Pero pega un fuerte salto, hasta casi el 43% en octubre, tras la aplastante victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses de septiembre.

En marzo, sin embargo, el apoyo se redujo en 10 puntos, pero se recuperó hasta el 40,4% en abril.

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¿Volantazo o palo?

Javier Milei dice que su plan económico surge de "hacer las cosas bien" y es sostenido por los "valores judeocristianos", y por lo tanto dará algún día los resultados esperados. Por eso promete no moverse de la "ortodoxia", prender la motosierra todo lo que haga falta y desoir los "cantos de sirenas" de recetas que presuntamente le serían más redituables en términos electorales, aunque en el mediano plazo agraven la situación.

Todavía queda mucho de aquí a las elecciones. El tiempo suficiente como para Milei le encuentre la vuelta a la economía y revierta el malhumor social que hoy lo condenaría a "volverse a casa" después del 10/12 de 2027.

La pregunta es si la ortodoxia que pregona dará los frutos prometidos en tiempo y forma; o si, por el contrario, Milei deberá pegar un volantazo con alguna medida más populista para preservarse electoralmente.

¿Tendrá Milei la flexibilidad para hacer algo como esto último o, por el contrario, se atará como dijo al "palo" de su dogma para atravesar la tempestad?

Ese es el dilema que envuelve al Presidente.

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