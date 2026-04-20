Tras bochorno, Sebastián Amerio quiere correr a los jueces de la Corte

Dicha presentación fue realizada con el "patrocinio letrado" de Sebastián Amerio, pero luego se conoció que el Procurador no cuenta con matrícula de abogado, requisito indispensable para para poder pleitear en los tribunales. Así lo informó el juez Ojeda en otra causa por la reforma laboral, lo que generó fuerte polémica...Por ahora, el Procurador no ha dado explicaciones al respecto, pero, de confirmarse, tampoco podría patrocinar al Estado en esta otra causa...

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno y ratificó la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente, ordenándole su aplicación "inmediata".

Por eso, Milei realizó la presentación ante la Corte -realizada por la Procuración del Tesoro- con la intención, fundamentalmente, de ganar tiempo, porque hay pocas expectativas de que el máximo tribunal acepte dicho recurso extraordinario. Fuentes judiciales informaron a Infobae que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, indicaron que "un recurso a la CSJN contra una cautelar es procesalmente imposible. La Cámara lo rechazará sin elevarlo a la Corte. El PEN tendrá la posibilidad de ir a la CSJN en queja, pero dicho recurso no suspende los efectos de la sentencia. Es decir: Milei tiene que pagar".

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¿Sebastián Amerio sin matrícula? Bochorno total

El pasado viernes, el juez Raúl Horacio Ojeda rechazó una presentación del Gobierno nacional contra el fallo que suspendió la reforma laboral. El magistrado lanzó una verdadera 'bomba': argumentó que Sebastián Amerio no es un abogado matriculado y le pidió que se abstenga de presentar escritos.

En la causa que planteó la CGT contra la reforma laboral, Amerio se presentó en su rol de Procurador del Tesoro, junto a los subprocuradores Castro Videla y Pablo Comadira y la apoderada Mayra Cosentino.

Ojeda intimó a Cosentino a no continuar haciendo presentaciones con el patrocinio de Amerio, argumentando que "no tiene matrícula".

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Ley de Financiamiento Universitario: El Gobierno busca reflotar su plan B

Urgente24 informó oportunamente que el Gobierno, para no cumplir la Ley actual, intentaría aprobar otra norma que reemplazaba el esquema actual de actualización automática por otro más limitado. El proyecto fue presentado en sesiones extraordinarias pero finalmente no fue tratado, dado que el oficialismo dio prioridad a otras iniciativas.

Ahora, con el revés judicial y un plazo vencido (el pasado viernes), el Gobierno intentaría reflotar este plan B, pero muchos dentro del propio oficialismo dudan si podrán contar con los votos necesarios para su aprobación. Y, dicen, hubo pases de factura dentro de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que el reloj corre y a Javier Milei se le terminan los recursos judiciales...

El proyecto alternativo del Gobierno recoge parcialmente algunos de lo puntos de la norma, pero tiene una diferencia muy sensible en materia de sueldos: no reconoce la pérdida salarial que docentes y no docentes tuvieron desde diciembre de 2023, pues solo propone reconocer la de 2025.

Según publica La Nación, esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, propone convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

Los gastos de funcionamiento también se actualizan en menor medida que lo dispuesto por la ley vigente: establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.

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