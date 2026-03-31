Fuerte revés judicial al Gobierno: Milei deberá aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

Milei debe cumplir con las leyes aprobadas en el Congreso

Además, el tribunal consideró ilegítima la suspensión de la ley por decreto, lo que refuerza la obligación del Gobierno de cumplir con lo sancionado por el Congreso.

Otro de los aspectos clave del fallo es el análisis del impacto económico de la medida. Según la Cámara, la implementación de la ley no compromete el equilibrio fiscal, ya que su costo representa apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

El conflicto judicial tiene antecedentes recientes. A mediados de febrero, el Gobierno había decidido apelar una medida cautelar que ya lo obligaba a aplicar la ley. Esa cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Con este nuevo fallo, la Justicia vuelve a posicionarse a favor de las universidades en un contexto de tensión creciente con el Ejecutivo, que ahora deberá definir cómo cumple con una norma que hasta el momento había intentado frenar.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Acorralando a Manuel Adorni: Piden citar a una escribana por "maniobra fraudulenta"

Fue malparida y va a previsible final: causa Cuadernos de la Corrupción

Huevos: En la Argentina pobre, somos los mayores consumidores del mundo (y contrabandistas)