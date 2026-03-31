Acorralando a Manuel Adorni: Piden citar a una escribana por "maniobra fraudulenta"

Además, la compra se concretó unos 14 días después de que Adorni fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación.

La escribana, la clave

Este martes (31/3) el diputado nacional Esteban Paulón, que denunció a Adorni por su viaje a Punta del Este junto con otros legisladores, presentó una ampliación de la denuncia contra el Jefe de Gabinete para que se cite a prestar declaración testimonial a la escribana que celebró la operación de compra del departamento de Caballito y de Indio Cuá.

“Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, advirtió Paulón en sus redes sociales al compartir el documento presentado ante la Justicia.

marcelo-grandio-y-manuel-LDCDYSVKTVHJTK4DB253RRPBBQ Manuel Adorni con Marcelo Gradio y el vuelo a Punta del Este que puso en la mira el patrimonio del jefe de Gabinete.

"Sabemos que hay muchos elementos para suponer que la compra del departamento de Caballito se realizó a través de una maniobra fraudulenta, donde aparecen personas que intermedian en la venta y compra de un departamento, en una típica maniobra de lavado de dinero", explicó Paulón en declaraciones hoy a Radio Rivadavia.

“Vamos a pedir la citación de la escribana porque es la misma que hizo la escritura de Indio Cua solo a nombre de Betina Angeletti", aclaró el legislador en relación a Angeletti, la esposa de Adorni.

“La operación es muy rara que se encuadra en una operación típica de lavado de activos (…) Adorni no podría explicar ni siquiera cómo va a pagar una cuota de una hipoteca de 200 mil dólares con el ingreso que declara. Por lo tanto, entendemos que es importante la declaración de la escribana y que se aclare cómo fue adquirido ese departamento", completó.

"El departamento de la calle Asamblea está a la venta desde hace muy poquito. Hay muchos indicios para entender que ese departamento (de la calle Miró al 500) se compró sin la idea de desprenderse de ningún bien. Sumado a la camioneta 4x4, sumado a (la casa en el country) Indio Cua. Hay muchos indicios que hacen entender que hay un nivel de vida y crecimiento patrimonial que Adorni no puede explicar con los ingresos que registra en su declaración jurada", finalizó.

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