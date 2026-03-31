Los detalles de la compra del departamento del barrio de Caballito por parte de Manuel Adorni, donde figuran dos mujeres acreedoras de la hipoteca utilizada por el funcionario que dijeron no conocerlo, reavivaron la polémica por el patrimonio del jefe de ministros y este martes (31/3) pidieron citar a la escribana que intervino en la operación.
HIPOTECA POLÉMICA
Acorralando a Manuel Adorni: Piden citar a una escribana por "maniobra fraudulenta"
Los diputados denunciantes de Manuel Adorni por su viaje a Punta del Este pidieron que declare la escribana de la compra del departamento de Caballito.
Manuel Adorni, más complicado
Anoche, la periodista Cristina Pérez denunció que el departamento del barrio de Caballito que compró Manuel Adorni lo habría pagado a la mitad de su valor real de mercado y gracias a un crédito que le dieron las mismas vendedoras quienes habrían perdido fortuna en la operación.
La operación se realizó con una hipoteca no bancaria de dueñas que perdieron cerca de US$ 200.000 dólares en apenas 4 meses, según la versión del jefe de gabinete de Javier Milei.
Una de las mujeres que enajenaron la propiedad de Caballito, tras ser consultada sobre si conocía al Jefe de Gabinete, dijo: "No, la verdad que no".
Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado el departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante esa modalidad que generó muchas dudas.
Además, la compra se concretó unos 14 días después de que Adorni fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación.
La escribana, la clave
Este martes (31/3) el diputado nacional Esteban Paulón, que denunció a Adorni por su viaje a Punta del Este junto con otros legisladores, presentó una ampliación de la denuncia contra el Jefe de Gabinete para que se cite a prestar declaración testimonial a la escribana que celebró la operación de compra del departamento de Caballito y de Indio Cuá.
“Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, advirtió Paulón en sus redes sociales al compartir el documento presentado ante la Justicia.
"Sabemos que hay muchos elementos para suponer que la compra del departamento de Caballito se realizó a través de una maniobra fraudulenta, donde aparecen personas que intermedian en la venta y compra de un departamento, en una típica maniobra de lavado de dinero", explicó Paulón en declaraciones hoy a Radio Rivadavia.
“Vamos a pedir la citación de la escribana porque es la misma que hizo la escritura de Indio Cua solo a nombre de Betina Angeletti", aclaró el legislador en relación a Angeletti, la esposa de Adorni.
“La operación es muy rara que se encuadra en una operación típica de lavado de activos (…) Adorni no podría explicar ni siquiera cómo va a pagar una cuota de una hipoteca de 200 mil dólares con el ingreso que declara. Por lo tanto, entendemos que es importante la declaración de la escribana y que se aclare cómo fue adquirido ese departamento", completó.
"El departamento de la calle Asamblea está a la venta desde hace muy poquito. Hay muchos indicios para entender que ese departamento (de la calle Miró al 500) se compró sin la idea de desprenderse de ningún bien. Sumado a la camioneta 4x4, sumado a (la casa en el country) Indio Cua. Hay muchos indicios que hacen entender que hay un nivel de vida y crecimiento patrimonial que Adorni no puede explicar con los ingresos que registra en su declaración jurada", finalizó.
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