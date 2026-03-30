En un contexto de acceso aún limitado a los mercados internacionales, Argentina refuerza su estrategia de financiamiento en moneda extranjera recurriendo nuevamente al mercado local. El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, busca captar dólares dentro del sistema financiero doméstico pero el mercado no respondió del todo bien.
SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO
Caputo buscó dólares y el mercado le soltó la mano
Luis Caputo no logró conseguir el monto esperado en la licitación y crecen las dudas sobre el plan económico y la capacidad de financiamiento.
Hoy, 30/03, fue la segunda ronda de licitación de los AO27 y AO28, que había comenzado el viernes. Ya con tasas definidas, de un límite de US$200 millones, se adjudicaron un total de US$131 millones. US$97 millones corresponden al AO27, que vence en octubre del 2027 y con una TNA de 5%, y US$34 millones al AO28, con vencimiento en octubre del 2028 y una TNA de 8,52%.
Mientras que el viernes pasado, las ofertas habían excedido el limite impuesto, hoy la realidad fue otra. La oferta quedó debajo de los US$100 millones adicionales disponibles para colocación.
El análisis de la licitación
Diferentes analistas adjudican la baja oferta del mercado a desconfianza sobre la sustentabilidad económica del gobierno de Milei. Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cia plantea:
Desde otra perspectiva, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale, dijo a Bloomberg Línea:
Argentina y la deuda
Argentina aún no ha logrado consolidar un regreso pleno al financiamiento internacional. Si bien el riesgo país mostró cierta mejora en los últimos meses, hoy picó hasta los los 637 puntos (17 puntos más que el viernes) y la volatilidad parece no tener fin.
Además de las dudas sobre la continuidad del programa económico, más allá de las elecciones de octubre 2027, el conflicto en Medio Oriente tampoco ayuda a generar expectativas positivas, ya que repercute en los mercados internacionales y en las tasas en Estados Unidos (base para el cálculo del riesgo país).
El Gobierno opta por evitar emisiones externas y prioriza fuentes internas de financiamiento, en línea con su política de reducir la exposición a la deuda en moneda extranjera emitida en el exterior, porque no puede acceder a tasas convenientes. Mientras tanto, el mercado argentino pone en pausa el entusiasmo financiero hasta tener más certezas.
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