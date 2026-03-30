Caputo buscó dólares y el mercado le soltó la mano

Desde otra perspectiva, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale, dijo a Bloomberg Línea:

Con este resultado, el Tesoro cierra un mes de fuerte actividad en el mercado doméstico de moneda extranjera, logrando un financiamiento de US$681 millones. […] Esta dinámica ratifica la capacidad del Gobierno para capturar la liquidez en dólares del sistema local, extendiendo los plazos de la curva soberana hacia 2028 y reforzando su estrategia financiera sin depender de las condiciones de acceso al mercado internacional. Con este resultado, el Tesoro cierra un mes de fuerte actividad en el mercado doméstico de moneda extranjera, logrando un financiamiento de US$681 millones. […] Esta dinámica ratifica la capacidad del Gobierno para capturar la liquidez en dólares del sistema local, extendiendo los plazos de la curva soberana hacia 2028 y reforzando su estrategia financiera sin depender de las condiciones de acceso al mercado internacional.

Argentina y la deuda

Argentina aún no ha logrado consolidar un regreso pleno al financiamiento internacional. Si bien el riesgo país mostró cierta mejora en los últimos meses, hoy picó hasta los los 637 puntos (17 puntos más que el viernes) y la volatilidad parece no tener fin.

Además de las dudas sobre la continuidad del programa económico, más allá de las elecciones de octubre 2027, el conflicto en Medio Oriente tampoco ayuda a generar expectativas positivas, ya que repercute en los mercados internacionales y en las tasas en Estados Unidos (base para el cálculo del riesgo país).

El Gobierno opta por evitar emisiones externas y prioriza fuentes internas de financiamiento, en línea con su política de reducir la exposición a la deuda en moneda extranjera emitida en el exterior, porque no puede acceder a tasas convenientes. Mientras tanto, el mercado argentino pone en pausa el entusiasmo financiero hasta tener más certezas.

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