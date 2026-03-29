Bonos en alerta: JP Morgan y otros ven una recesión que el mercado ignora

Este desbalance en las expectativas es clave. Mientras los mercados descuentan tasas de interés más altas por más tiempo —ante el temor inflacionario—, firmas como PIMCO y JPMorgan sostienen que el verdadero riesgo es una desaceleración más profunda, que eventualmente obligaría a los bancos centrales a recortar tasas.

Las probabilidades de una recesión global crecen

Goldman Sachs elevó la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses a cerca del 30%, mientras que PIMCO la ubica incluso por encima de un tercio.

Este escenario combina tres factores clásicos de enfriamiento económico: suba de costos energéticos, endurecimiento financiero y caída de los mercados bursátiles.

En teoría, este contexto debería favorecer a los bonos, ya que una desaceleración económica suele empujar a la baja las tasas de interés. Pero esta vez ocurre lo contrario: la persistencia de la inflación limita el margen de acción de la Reserva Federal, generando un escenario inusual donde tanto acciones como bonos pueden caer simultáneamente.

En marzo, el mercado global de renta fija sufrió pérdidas significativas y registró su peor desempeño en meses, en un movimiento que refleja la dificultad de los inversores para encontrar refugio en un entorno de alta incertidumbre.

La advertencia de JPMorgan y PIMCO apunta a que los mercados podrían estar mirando el corto plazo —la inflación— y subestimando el impacto de una desaceleración más profunda. Para economías frágiles como la argentina, este error de diagnóstico no es menor.

En un mundo donde los bonos dejan de ser refugio y el crecimiento pierde impulso, la estabilidad se vuelve aún más difícil de sostener.

Más noticias en Urgente24

Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios

Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?

Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."

Empleados de Comercio logró que la Justicia Federal frene la Reforma Laboral

El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata